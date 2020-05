Nghệ An đề nghị hỗ trợ hơn 637.000 người gặp khó khăn do dịch Covid-19

Ông Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An cùng lãnh đạo Bưu điện Nghệ An, lãnh đạo huyện Nghi Lộc kiểm tra việc chi trả đợt I gói an sinh xã hội tại Bưu điện văn hóa xã Nghi Thuận, Nghi Lộc. Ảnh: Vũ Trung Hậu