Nghệ An đón 57 hài cốt liệt sỹ hy sinh ở nước bạn Lào

Chiều ngày 8/5, huyện Anh Sơn đã tổ chức lễ đón 57 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh tại nước bạn Lào về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc.

Tham dự lễ có đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh; cùng các đồng chí đại diện sở ban ngành liên quan.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An và huyện Anh Sơn đã bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc 57 liệt sĩ hy sinh tại Lào. Ảnh: Thái Hiền

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An và huyện Anh Sơn đã kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc 57 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Trong diễn văn tại buổi lễ, đại diện Ban Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt Lào nêu rõ: "Với mỗi người dân Việt Nam nói chung, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Anh Sơn nói riêng, luôn nhận thức sâu sắc và ghi nhớ có được thành quả như ngày hôm nay đã có biết bao anh hùng liệt sỹ, người con của đất Việt ngã xuống vì nền độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Những chiến công và hy sinh của các liệt sỹ đã góp phần làm rạng rỡ và tô thắm thêm trang sử vàng của hai nước, đồng thời thắt chặt hơn tình cảm thủy chung, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào".

Dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thái Hiền

Sau khi làm lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, đoàn đã vào dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào.

Với lòng thành kính, biết ơn sâu sắc, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả của hai nước Việt -Lào và nguyện hứa sẽ nỗ lực cống hiến để xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu mạnh; mong anh linh các liệt sỹ phù hộ cho quốc thái dân an, nhân dân được ấm no, hạnh phúc, tình hữu nghị Việt - Lào ngày càng bền chặt, keo sơn.

Ngày 10/5 tới, các hài cốt liệt sỹ sẽ được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc./.