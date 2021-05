Nghệ An đón gần 250.000 lượt khách dịp nghỉ lễ, thực hiện nghiêm '5K'

(Baonghean.vn) - Trong 4 ngày nghỉ lễ, Nghệ An đón gần 250.000 lượt khách du lịch, trong đó khách lưu trú khoảng 120.000 lượt, doanh thu từ các dịch vụ du lịch ước đạt hơn 150 tỷ đồng. Để phục vụ khách an toàn, các điểm đến ở Nghệ An đã thực hiện nghiêm túc khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế.