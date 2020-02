Nghệ An dự kiến bắn pháo hoa 15 phút trong đêm kỷ niệm 990 năm danh xưng

Sáng 19/2, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc để nghe và cho ý kiến nội dung kịch bản tổ chức hoạt động kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An. Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tiến Hùng

Danh xưng Nghệ An có từ năm 1030 thời Lý Thái Tông. Lúc đó gọi là Nghệ An châu trại, sau đó đổi thành trại Nghệ An rồi Nghệ An phủ, Nghệ An thừa tuyên. Năm 1490, Vua Lê Thánh Tông đổi tên từ Nghệ An thừa tuyên thành xứ Nghệ An (gọi tắt là xứ Nghệ) đồng thời với các đơn vị hành chính khác lúc bấy giờ như: xứ Kinh Bắc, xứ Sơn Nam, xứ Đông, xứ Đoài, xứ Thanh Hóa, xứ Lạng Sơn... Năm 1831, thời Vua Minh Mệnh, xứ Nghệ tách thành hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Năm 1976, hai tỉnh lại hợp thành tỉnh lớn Nghệ Tĩnh. Năm 1991, tách ra thành Nghệ An và Hà Tĩnh như ngày nay.



Theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, hiện Sở đã làm việc với các tổ chức, cá nhân liên quan đến chương trình nghệ thuật kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An. Ngoài ra, Sở cũng đang xây dựng chương trình tổng thể và kịch bản buổi lễ.