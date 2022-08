Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022

Chiều 31/8, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 tổ chức Hội nghị tổng kết diễn tập Khu vực và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 chủ trì tổng kết. Cùng dự có Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và Ban Chỉ đạo diễn tập và các cơ quan Quân khu. Đoàn đại biểu Quân đội nhân dân cách mạng Lào dự, tham quan diễn tập do Thiếu tướng Văn thong - Bút tạ vông - Phó Tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; các đồng chí Phó Trưởng ban Chỉ đạo: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo;...

CUỘC DIỄN TẬP QUY MÔ LỚN, NHIỀU THÀNH PHẦN, LỰC LƯỢNG

THAM GIA

Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, khẩn trương, trách nhiệm cao và 2,5 ngày đêm (29 đến 31/8), thực hành diễn tập nghiêm túc, đúng quy định của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4, cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã hoàn thành đúng kế hoạch, nội dung đề ra và thành công tốt đẹp.

Mở đầu hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, báo cáo kết quả diễn tập, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung - Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã khái quát lại những những kết quả nổi bật trong công tác chuẩn bị diễn tập và thực hành diễn tập trên các mặt vận hành cơ chế, diễn tập thực binh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đề cập đến 3 vấn đề cần rút kinh nghiệm và 5 bài học kinh nghiệm mà tỉnh Nghệ An rút ra sau khi thực hiện diễn tập; đồng thời khẳng định 5 nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới.

“Dưới sự chỉ đạo và giúp đỡ của Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4, cùng với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành; cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu; đồng thời khẳng định, kết quả diễn tập đạt được là cơ sở, tiền đề để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Phát biểu nhận xét kết quả diễn tập của tỉnh Nghệ An, thay mặt Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu nhấn mạnh: Nghệ An là tỉnh đầu tiên trên địa bàn Quân khu 4 tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự nhiệm kỳ này, đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn với nhiều thành phần, lực lượng tham gia, quân số đông. Các nội dung thực binh sử dụng số lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại.

“Có thể khẳng định cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối”, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đánh giá; đồng thời nhấn mạnh, qua diễn tập đã làm chuyển biến một cách căn bản về nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị về quan điểm và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; vị trí, vai trò và sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị đã được phát huy một cách đồng bộ, toàn diện nên tạo sức mạnh tổng hợp.

Các lực lượng tham gia diễn tập đã xác định tốt nhiệm vụ, chủ động khắc phục khó khăn, hiệp đồng chặt chẽ trong chuẩn bị và thực hành diễn tập, làm tốt công tác bảo đảm, ưu tiên bảo đảm tốt về ngân sách, cơ sở vật chất và con người, để tập trung cho nhiệm vụ chính trị là nhiệm vụ diễn tập.

Tư lệnh Quân khu 4 khẳng định: Thông qua diễn tập khẳng định, thể hiện rõ vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ chủ trì của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cơ quan tham mưu của các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chỉ huy; đặc biệt là vai trò của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc các sở, ngành thông qua diễn tập đã thể hiện trình độ, trí tuệ, kinh nghiệm, sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo giữa lý luận và thực tiễn; giữa kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh; giữa thời bình và thời chiến.

“Diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4.

Trên cơ sở kết quả của cuộc diễn tập, Tư lệnh Quân khu 4 đề nghị lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp tục nghiên cứu và thực hiện tốt một số nội dung, đặc biệt là tiếp tục quán triệt sâu sắc hai nhiệm nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh nhận thức rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, sự cần thiết phải xây dựng tỉnh, huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc, làm cơ sở để xây dựng phòng thủ Quân khu 4 vững chắc.

TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG TIỀM LỰC, THẾ TRẬN KHU VỰC PHÒNG THỦ

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh khẳng định: Những ghi nhận, biểu dương của đồng chí Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 mà Đảng bộ, Chính quyền, Lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Nghệ An đạt được trong cuộc diễn tập là động lực rất quan trọng để tỉnh tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, phòng phòng dân sự trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ, toàn diện ý kiến nhận xét, đánh giá của đồng chí Tư lệnh Quân khu, nhất là những vấn đề tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm trong quá trình diễn tập; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt, hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm của Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đã chỉ ra để đạt kết quả tốt hơn trong thực hiện các nhiệm vụ sau này.

Trong đó, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, của tỉnh về xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự; tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của các cấp, ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng khu vực phòng thủ, triển khai các nhiệm vụ ứng phó thảm họa và tìm kiếm cứu nạn.

Nghệ An cũng sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; bảo đảm triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh, tạo tiềm lực quốc phòng vững chắc, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Đồng chí Thái Thanh Quý khẳng định, cùng với tập trung phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, thì công tác bảo đảm về quốc phòng - an ninh luôn được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên.

Do đó, trên cơ sở phân tích bối cảnh, những thuận lợi khó khăn, thách thức trong việc thực hiện nhiệm vụ này thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Xây dựng khu vực phòng thủ, nâng cao khả năng ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn càng có ý nghĩa quan trọng và cần được quan tâm bao giờ hết.

Qua cuộc diễn tập năm 2022, tỉnh Nghệ An rút ra được nhiều kinh nghiệm, bài học có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo, vận hành và thực hành diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh.

Kết quả của cuộc diễn tập là cơ sở để tiếp tục xây dựng và củng cố, tăng cường các tiềm lực, thế trận trong khu vực phòng thủ tỉnh, xây dựng lực lượng vũ trang, huy động sức mạnh toàn dân; đồng thời xây dựng, bổ sung phương án tác chiến, hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra.

Khẳng định có được thành công của cuộc diễn tập năm 2022, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền, Lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nói chung và quá trình chuẩn bị văn kiện, cơ sở vật chất, lực lượng, các nội dung cuộc diễn tập đã diễn ra nói riêng.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trân trọng cảm ơn Bộ Công an, các cơ quan, đơn vị của Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Phòng không không quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Quân chủng Hải quân đã quan tâm, nhiệt tình giúp đỡ tỉnh trong công tác diễn tập thời gian qua. Cảm ơn Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào, các cơ quan, đơn vị đã về dự, động viên các hoạt động diễn tập của tỉnh. Mong muốn, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các đồng chí để tỉnh Nghệ An có điều kiện thuận lợi phát triển nhanh, bền vững về mọi mặt.