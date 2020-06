Nghệ An: Kết nối cung - cầu, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương

(Baonghean.vn) - Nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa cho thị trường Nghệ An, phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), cơ sở sản xuất các tỉnh, thành phố kết nối với hệ thống phân phối trong cả nước, sáng 19/6, Liên minh HTX Nghệ An tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu hàng hóa khu vực HTX giữa Nghệ An và các tỉnh, thành.