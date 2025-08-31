Kinh tế Nghệ An: Nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, kích cầu mua sắm dịp 2/9 Kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, cũng là thời điểm các đơn vị bán lẻ, siêu thị, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn Nghệ An tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm kích cầu mua sắm. Không chỉ dừng lại ở khía cạnh kinh tế, những hoạt động này còn góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, để ngày Quốc khánh thêm phần ý nghĩa, gắn kết cộng đồng qua từng trải nghiệm mua sắm.

Bảng biển quảng cáo mừng 80 năm Quốc khánh rực rỡ sắc đỏ, đặt ngay ở vị trí trung tâm để thu hút khách hàng. Ảnh: T.P



Ngay từ những ngày cuối tháng 8, tại nhiều tuyến phố ở Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong… dễ dàng bắt gặp không khí rộn ràng của mùa khuyến mãi. Trước các cửa hàng thời trang, siêu thị, bảng, biển quảng cáo mừng 80 năm Quốc khánh rực rỡ sắc đỏ, đặt ngay ở vị trí trung tâm để thu hút ánh nhìn của khách hàng. Các chương trình ưu đãi được thiết kế đa dạng, phù hợp nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ thời trang, thực phẩm, đồ gia dụng đến sách vở, quà tặng, dịch vụ ăn uống.

Tại cửa hàng thời trang trên đường Lê Hồng Phong, các chương trình “sốc” đồng giá 29.000 – 149.000 đồng cho hàng ngàn sản phẩm được khách hàng đặc biệt quan tâm.

Cơ hội mua sắm với nhiều chương trình ưu đãi. Ảnh: T.P

Chị Dương Anh Đào - nhân viên cửa hàng chia sẻ: “Năm nay, hệ thống đưa ra nhiều gói khuyến mãi lớn, như mua sản phẩm thứ 2 chỉ với giá 2.000 đồng hoặc 9.000 đồng, hay giảm giá 30 – 50% toàn bộ sản phẩm. Các chương trình này giúp người tiêu dùng dễ dàng chọn lựa sản phẩm với mức giá phù hợp túi tiền. Nhờ vậy, lượng khách ghé mua sắm trong những ngày cao điểm tăng gấp đôi so với ngày thường”.

Không chỉ các thương hiệu lớn, nhiều cửa hàng thời trang nội địa trên đường Nguyễn Văn Cừ cũng chạy chiến dịch “Thời trang yêu nước”, với ưu đãi giảm 20% khi mua 2 sản phẩm và 30% khi mua từ 3 sản phẩm. Các mẫu áo in cờ đỏ sao vàng, dòng chữ “Việt Nam – độc lập – tự do – hạnh phúc” trở thành lựa chọn ưa chuộng, vừa mang tính thời trang, vừa thể hiện niềm tự hào dân tộc trong dịp lễ.

Các sản phẩm trong bộ sưu tập thời trang yêu nước có những ưu đãi đặc biệt. Ảnh: T.P

Tại các siêu thị lớn trên địa bàn như không khí mua sắm cũng đã nhộn nhịp ngay từ ngày đầu kỳ nghỉ lễ. Ông Nhâm Sỹ Thành - đại diện siêu thị ở Vinh cho biết: “Từ ngày 22/8 đến 4/9, chúng tôi triển khai chương trình “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 – Tự hào Việt Nam” với nhiều ưu đãi như giảm đến 45% đặc sản Việt, chương trình mua 2 tặng 1, cùng hàng loạt quà tặng kèm. Mục tiêu không chỉ là bán hàng mà còn góp phần kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt chất lượng cao đến gần hơn với khách hàng”.

Các siêu thị khác cũng đồng loạt giảm giá đến 50% nhiều mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, sữa, nước giải khát, đồ gia dụng. Chương trình còn tôn vinh thương hiệu Việt lâu đời, đồng thời đưa đến trải nghiệm sản phẩm nhập khẩu với ưu đãi tương tự. Nhờ đó, khách hàng có thêm lựa chọn đa dạng, từ hàng tiêu dùng hằng ngày đến sản phẩm cao cấp.

Tại các siêu thị cũng tưng bừng chương trình khuyến mãi, nhất là mặt hàng nông sản Việt Nam. Ảnh: T.P

Bên cạnh ngành hàng thời trang và siêu thị, hệ thống nhà sách trên địa bàn cũng vào mùa khuyến mãi lớn, vừa hưởng ứng ngày lễ vừa đón nhu cầu mua sắm cho năm học mới. Các chương trình giảm giá 20 – 50%, tặng quà khi mua sách giáo khoa hoặc đồ dùng học tập, thậm chí tổ chức bốc thăm trúng thưởng, giúp các gia đình tiết kiệm chi phí chuẩn bị cho con em tới trường.

Để tạo điểm nhấn, nhiều điểm kinh doanh còn đầu tư trang trí rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, không gian mua sắm bắt mắt. Không khí lễ hội lan tỏa cả trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống. Tại một số quán cà phê, khách hàng dễ dàng bắt gặp hình ảnh lá cờ Tổ quốc trên cốc, bát, hay những góc check-in gắn liền với ngày Quốc khánh.

Chị Hồ Thị Mỹ Dung, chủ quán chè trên đường Hà Huy Tập, cho biết: “Trang trí quán theo chủ đề lễ 2/9 không chỉ để tạo không khí vui tươi mà còn là cách thu hút khách hàng đến thưởng thức và lưu lại kỷ niệm đẹp”.

Các quán cà phê cũng trang trí hình cờ Tổ quốc trên cốc, đĩa... tạo điểm nhấn đặc biệt. Ảnh: T.P

Một điểm đáng chú ý trong mùa mua sắm năm nay là việc các đơn vị bán lẻ chú trọng truyền thông trên nền tảng số. Ngoài treo bảng biển, phát tờ rơi, nhiều cửa hàng còn quảng bá mạnh mẽ qua Facebook, Zalo… giúp chương trình khuyến mãi tiếp cận nhanh chóng đến đông đảo khách hàng, đặc biệt là giới trẻ vốn có thói quen mua sắm online.

Theo ghi nhận, trong những ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng khách đến siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tăng đáng kể. Người dân tranh thủ mua sắm không chỉ cho nhu cầu hằng ngày mà còn tích trữ thực phẩm, đồ gia dụng với giá ưu đãi. Các doanh nghiệp bán lẻ kỳ vọng sức tiêu thụ hàng hóa trong kỳ nghỉ 4 ngày này sẽ tăng mạnh, góp phần đạt mục tiêu doanh thu, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng tiêu dùng.

Trang trí món ăn theo chủ đề lễ 2/9 không chỉ để tạo không khí vui tươi mà còn là cách thu hút khách hàng đến thưởng thức và lưu lại kỷ niệm đẹp. Ảnh: T.P

Tuy vậy, các chuyên gia cũng khuyến cáo người tiêu dùng cần tỉnh táo, lựa chọn kỹ sản phẩm, tránh mua theo tâm lý đám đông hay bị cuốn hút bởi mức giảm giá “khủng” mà quên đi chất lượng, xuất xứ hàng hóa. Nhiều chương trình khuyến mãi tuy hấp dẫn nhưng nếu không kiểm soát chặt chẽ sẽ tiềm ẩn nguy cơ hàng kém chất lượng trà trộn vào thị trường.