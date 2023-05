Nghệ An phê duyệt đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng mới Trường Trung học phổ thông Đô Lương I

(Baonghean.vn) - Doanh nghiệp tiếp tục gom hàng, thị trường sôi động; Giá cà phê tăng mạnh so với tuần trước; Ngành phân bón sẽ có một năm tăng trưởng âm do “tác động kép”?... là những thông tin thị trường hôm nay 8/5.

(Baonghean.vn) - Ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo thời tiết khu vực Nghệ An ngày 8/5 có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to.