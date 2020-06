Nghệ An sẽ đối mặt với nắng nóng khốc liệt kéo dài

Ông Nguyễn Xuân Tiến: Từ đầu năm 2020 đến nay ở khu vực Bắc Trung Bộ đã xảy ra 20 trận tố, lốc, mưa đá, sét và gió giật mạnh, trong đó trên địa bàn tỉnh Nghệ An 16 trận.

Ngoài ra, có 7 đợt nắng nóng, đặc biệt đợt nắng nóng từ ngày 04/5, đã xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày 39.5 - 41.50C, riêng tại Quỳ Hợp và Tương Dương 42.2 và 42.10C, xuất hiện vào ngày 07/5/2020.



Thời điểm xuất hiện những hiện tượng trên rất hiếm, chưa từng xảy ra trong lịch sử quan trắc... Nguyên nhân là do tác động của biến đổi khí hậu, tính bất ổn định của các hệ thống hoàn lưu khí quyển diễn ra ở cả quy mô toàn cầu và khu vực. Chính điều này đã khiến thiên tai có diễn biến bất thường, không chỉ xảy ra trong mùa mưa bão mà còn diễn ra quanh năm, cả trong những tháng được xem là hiếm có thiên tai như trước đây.

Ngoài ra, theo kinh nghiệm dân gian, những năm có tháng nhuận trước Tết Đoan ngọ (tháng 5 âm lịch) thời tiết sẽ nắng nóng, khô hạn kéo dài; còn tháng nhuận từ tháng 6 trở đi, mùa mưa kéo dài, nhiều bão và lũ lớn.

Riêng trong tháng 5 và những ngày đầu tháng 6/2020 người dân Nghệ An phải trải qua đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài với nền nhiệt cao. Kéo theo đó là hạn hán khiến ruộng đồng khô nẻ, hồ đập cạn nước, nhiều loại cây trồng chết cháy; đời sống người dân bị đảo lộn, nhiều vùng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

P.V: Đối với Nghệ An nói riêng, thời tiết những tháng tới có gì bất thường, thưa ông?

Đồng ruộng xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên bị nứt nẻ. Ảnh Quang A

Ông Nguyễn Xuân Tiến: Nằm trong bối cảnh chung của biến đổi khí hậu, từ nay đến cuối năm Nghệ An sẽ xuất hiện nhiều đợt nắng nóng, mưa lớn diện rộng kèm theo dông, lốc, mưa đá... Cụ thể, Nghệ An có khả năng ảnh hưởng trực tiếp 1 - 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Theo nhận định, mưa lũ năm 2020 phức tạp khiến nước trên các sông cũng sẽ có diễn biến khác thường, đặc biệt là tình trạng lũ ống, lũ quét trên các sông, suối ở địa bàn miền núi.



Nhiệt độ trung bình từ tháng 6 - 9/2020 ở Nghệ An phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ phổ biến từ 1.0 - 1.5oC (TBNN: 27.2 -28.2oC). Từ tháng 10 và tháng 11/2020, nhiệt độ phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN (TBNN: 22.5 -23.5oC). Các đợt nắng nóng tiếp tục xảy ra đến tháng 8/2020.

Tổng lượng mưa tháng 6/2020 ở Nghệ An nói riêng phổ biến thấp hơn TBNN cùng thời kỳ từ 10 - 25% (TBNN: 150 - 250mm); Tháng 7 - 9 và tháng 11/2020 phổ biến xấp xỉ TBNN (TBNN 800 - 1200mm), riêng tháng 10, tổng lượng mưa ở khu vực nhiều hơn TBNN từ 10 - 20% (TBNN: 200 - 600mm, tăng dần từ Bắc vào Nam).

Theo đó, chúng ta phải đối mặt với nhiều đợt nắng nóng gay gắt, lượng mưa thấp nên đã làm mực nước hầu hết các hồ chứa và sông chính trên địa bàn tỉnh cạn dần. Do đó tình trạng thiếu nước, khô hạn kéo dài… ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Hiện lưu lượng dòng chảy trên các dòng sông thiếu hụt so với cùng kỳ 35-45%, dự báo hạn hán sẽ diện ra khốc liệt, khó lường.