Nghệ An: Tăng cường hoạt động tuyên truyền 'An toàn giao thông cho học sinh đến trường'

(Baonghean.vn) - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông luôn được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về an toàn giao thông trong học sinh.

Sáng 12/9, tại Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh), Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền “An toàn giao thông cho học sinh đến trường”.

Phát biểu tại chương trình, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh Phan Huy Chương đã nêu lên tình trạng mất an toàn giao thông vẫn diễn ra phổ biến trên nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Hiện mỗi năm, tai nạn giao thông đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng hoặc trở thành tàn phế, để lại những hậu quả, mất mát nặng nề, lâu dài cho gia đình và xã hội. Trong số này có nhiều nạn nhân bị tai nạn giao thông còn trong độ tuổi học sinh, bỏ lại cả tương lai tươi sáng.

Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra khá nhiều trong độ tuổi học đường.

Phổ biến là việc học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy đến trường; học sinh đi xe đạp dàn hàng ngang, đùa nghịch dưới lòng đường, lạng lách, đánh võng; không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; vượt đèn đỏ; tình trạng ùn tắc trước cổng trường trong giờ vào học, giờ tan trường…

Trong những năm qua, vấn đề đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh luôn được các cấp, các ngành quan tâm, triển khai quyết liệt, đồng bộ. Trong đó, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông luôn được xem là một trong những giải pháp quan trọng, với sự tham gia tích cực của các cơ quan, đoàn thể…

Hướng ứng “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường”, dịp này Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông phù hợp với đối tượng học sinh tại nhiều trường học trong toàn tỉnh. Ngoài Trường THPT Lê Viết Thuật, chương trình dự kiến sẽ được tổ chức tại Trường THPT Lê Hồng Phong (Hưng Nguyên) và Trường THPT Cửa Lò.

Qua đó, không chỉ tuyên truyền, phổ biến và giáo dục các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, mà còn hướng tới trang bị cho các em học sinh các kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn.

Nhân “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường”, lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh cũng đề nghị các trường học tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến học sinh, phụ huynh.

Ngoài ra, cần kịp thời biểu dương, khen thưởng học sinh gương mẫu và có hình thức xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.