Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/7 Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh; Học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoà, tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương.

* Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đảm nhận thêm trọng trách Trưởng Tiểu ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An làm Trưởng Tiểu ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tỉnh. Ảnh: Thành Duy

* Trong chỉ đạo mới nhất về hoạt động của Ban An toàn giao thông khi thực hiện chính quyền 2 cấp, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu UBND các phường, xã khẩn trương tổ chức tạm thời Ban An toàn giao thông cấp xã.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu UBND các phường, xã khẩn trương tổ chức tạm thời Ban An toàn giao thông cấp xã. Ảnh: Một góc phường Thành Vinh, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Hôm nay, thứ Bảy, nhiều xã, phường ở Nghệ An tổ chức "Ngày thứ Bảy vì dân", huy động cán bộ, công chức hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện; khẳng định tinh thần vì dân phục vụ của chính quyền cơ sở.

Nhiều phường, xã ở Nghệ An tổ chức hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân vào ngày thứ Bảy. Ảnh: CSCC





* Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động để hoàn thiện trình Chính phủ ban hành, dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026.

Công nhân làm việc tại KCN VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Cảnh báo bão số 3 WIPHA di chuyển nhanh, vùng ảnh hưởng rộng, từ ngày 20/7 có mưa to đến rất to ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Dự báo đường đi của cơn bão số 3 năm 2025. Ảnh: Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia

* Ngày 19/7, Công an xã Văn Kiều (tỉnh Nghệ An) đã triệu tập 2 cá nhân để làm rõ hành vi đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ việc bắt cóc trẻ em trên mạng xã hội Facebook.

Công an xã Văn Kiều triệu tập lên trụ sở Công an làm việc đối với 2 trường hợp sử dụng mạng xã hội facebook đăng tin, bài chưa được kiểm chứng về việc bắt cóc trẻ em. Ảnh: CAVK

* Trong hành trình bảo tồn và lan tỏa nghệ thuật trống tế Yên Thành - loại hình nghệ thuật vừa được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, những đóng góp thầm lặng mà sâu sắc của các nghệ nhân là vô cùng đáng trân trọng. Nổi bật trong số đó là nghệ nhân Lê Khắc Dinh ở xã Quan Thành (trước đây là xã Xuân Thành, huyện Yên Thành cũ).