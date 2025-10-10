Xã hội Nghệ An tập huấn công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ chủ chốt và cán bộ chuyên trách tôn giáo

Sáng 10/10, Sở Dân tộc và Tôn giáo Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh;

Tham dự hội nghị có đồng chí Vi Văn Sơn - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh; Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; Ban Tôn giáo - Sở Dân tộc và Tôn giáo; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường; Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND xã, phường; Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an (phụ trách an ninh ) xã, phường.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn. Ảnh: Công Kiên

Hội nghị tập huấn công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ chủ chốt và cán bộ chuyên trách công tác tôn giáo cấp xã được tổ chức nhằm quán triệt những nội dung mang tính thời sự, phổ biến những điểm mới trong quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, kỹ năng trong xử lý các tình huống, vụ việc phức tạp về tôn giáo.

Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: Đối với lãnh đạo, cán bộ tham gia tập huấn phải xác định đây là dịp để cập nhật mới kiến thức về công tác tôn giáo; trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Công Kiên



Đối với các đồng chí trong Ban tổ chức lớp tập huấn, phải tổ chức quản lý chặt chẽ, theo đúng quy định và chế độ Hội nghị và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Các đồng chí báo cáo viên hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, tồn tại trong thực tiễn công tác, qua đó giúp công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn, phục vụ tốt hơn yêu cầu công tác trong thời gian tới.

Các học viên tham dự Hội nghị tập huấn. Ảnh: Công Kiên

Trong thời gian 1 buổi, các học viên được nắm bắt một số nội dung về tình hình tôn giáo tại Việt Nam và những tác động đến công tác tôn giáo trên địa bàn Nghệ An; một số kinh nghiệm giải quyết các vụ việc liên quan đến tôn giáo; những điểm mới của Nghị định 95/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 124/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp; phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo…