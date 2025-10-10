Thứ Sáu, 10/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Nghệ An tập huấn công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ chủ chốt và cán bộ chuyên trách tôn giáo

Công Kiên 10/10/2025 11:05

Sáng 10/10, Sở Dân tộc và Tôn giáo Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh;

Tham dự hội nghị có đồng chí Vi Văn Sơn - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh; Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; Ban Tôn giáo - Sở Dân tộc và Tôn giáo; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường; Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND xã, phường; Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an (phụ trách an ninh ) xã, phường.

1 ton giao
Quang cảnh Hội nghị tập huấn. Ảnh: Công Kiên

Hội nghị tập huấn công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ chủ chốt và cán bộ chuyên trách công tác tôn giáo cấp xã được tổ chức nhằm quán triệt những nội dung mang tính thời sự, phổ biến những điểm mới trong quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, kỹ năng trong xử lý các tình huống, vụ việc phức tạp về tôn giáo.

2 ton giao
Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: Đối với lãnh đạo, cán bộ tham gia tập huấn phải xác định đây là dịp để cập nhật mới kiến thức về công tác tôn giáo; trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua.

3 ton giao
Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Đối với các đồng chí trong Ban tổ chức lớp tập huấn, phải tổ chức quản lý chặt chẽ, theo đúng quy định và chế độ Hội nghị và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Các đồng chí báo cáo viên hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, tồn tại trong thực tiễn công tác, qua đó giúp công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn, phục vụ tốt hơn yêu cầu công tác trong thời gian tới.

4 ton giao
Các học viên tham dự Hội nghị tập huấn. Ảnh: Công Kiên

Trong thời gian 1 buổi, các học viên được nắm bắt một số nội dung về tình hình tôn giáo tại Việt Nam và những tác động đến công tác tôn giáo trên địa bàn Nghệ An; một số kinh nghiệm giải quyết các vụ việc liên quan đến tôn giáo; những điểm mới của Nghị định 95/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 124/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp; phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo…

Bài liên quan

Đọc tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh làm việc với Sở Dân tộc và Tôn giáo

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh làm việc với Sở Dân tộc và Tôn giáo

Việt Nam có 16 tôn giáo, gần 28 triệu tín đồ

Việt Nam có 16 tôn giáo, gần 28 triệu tín đồ

70 năm Ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo: Bền bỉ kiến tạo giá trị, khẳng định vị trí, vai trò

70 năm Ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo: Bền bỉ kiến tạo giá trị, khẳng định vị trí, vai trò

Đọc tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh làm việc với Sở Dân tộc và Tôn giáo

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh làm việc với Sở Dân tộc và Tôn giáo

Việt Nam có 16 tôn giáo, gần 28 triệu tín đồ

Việt Nam có 16 tôn giáo, gần 28 triệu tín đồ

70 năm Ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo: Bền bỉ kiến tạo giá trị, khẳng định vị trí, vai trò

70 năm Ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo: Bền bỉ kiến tạo giá trị, khẳng định vị trí, vai trò

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Nghệ An tập huấn công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ chủ chốt và cán bộ chuyên trách tôn giáo

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO