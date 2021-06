Nghệ An: Thời tiết cực đoan, nguy cơ xảy ra giông lốc, mưa đá và lũ quét

Vào ngày 2/6 trên địa bàn xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn xuất hiện trận mưa lớn kèm theo mưa đá. Mưa đá khiến cho mái tôn của 2 dãy nhà cấp 4 gồm 5 phòng học của Trường PTCS Phà Đánh và 6 mái nhà của một số hộ dân bản Kẹo Lực 3, xã Phà Đánh bị tốc mái.

2 dãy nhà cấp 4 gồm 5 phòng học của Trường PTCS Phà Đánh đã bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: CTV

Ngoài ra, vào chiều 4/6 trên địa bàn Kỳ Sơn cũng xảy ra mưa lớn, mưa giông gây úng ngập cục bộ cho một số khu vực, trong đó nặng nhất là tại khối 4, thị trấn Mường Xén.

Bà Vi Thị Thanh - Chủ tịch UBND xã Phà Đánh cho biết, ngoài việc làm tốc mái hoàn toàn 2 dãy nhà 5 phòng học của Trường PTCS Phà Đánh, giông lốc còn làm cho 6 nhà dân bị hư hỏng mái. Ảnh: CTV

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 19-22 độ vĩ bắc, kết hợp hội tụ gió trên cao, nên từ chiều và đêm 5-8/6 ở Bắc Trung Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông, trong mưa có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tổng lượng mưa phổ biến ở Thanh Hóa đến Bắc Nghệ An từ 40-80mm/đợt, có nơi cao hơn 100mm/đợt. Khu vực Nam Nghệ An đến Hà Tĩnh, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm/đợt, có nơi cao hơn 50mm/đợt.