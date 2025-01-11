Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/11 Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An thăm, chào xã giao lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn; Nghệ An đã hoàn thành Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025 – 2030; Vì sao nhà nông Nghệ An chưa mặn mà với bảo hiểm nông nghiệp?; Ngôi trường xây hàng chục tỷ đồng xong bỏ không?... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu chủ động về mọi mặt để chuẩn bị sắp xếp thôn, xóm, tổ dân phố. Đây là một trong những nội dung trọng tâm tại Kết luận số 02-KL/TU ngày 30/10/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Một góc phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Tỉnh ủy Nghệ An định hướng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; tập trung triển khai thực hiện 24 dự án trọng điểm bằng vốn đầu tư công và thu hút đầu tư.

Nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, Nghệ An sẽ ưu tiên tập trung đầu tư vào các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là giao thông. Ảnh minh họa: Gemini

* Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Công văn số 132-CV/TU, yêu cầu các cấp ủy trên địa bàn tỉnh triển khai ứng dụng "Sổ tay đảng viên điện tử" trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Sổ tay đảng viên điện tử đang được ứng dụng rộng rãi.

* Chiều 01/11, trong khuôn khổ chương trình tham dự Lễ hội Thạt Luổng, Hội chợ thương mại thường niên tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chào xã giao Lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn. Ảnh Phạm Quỳnh

* Tỉnh Nghệ An đã hoàn thành Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025 – 2030. Cùng với phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và khâu đột phá cho chặng đường 5 năm tới, 100% Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ mới có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và phường Thành Vinh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN phường Thành Vinh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: CSCC

* Vì sao nhà nông Nghệ An chưa mặn mà với bảo hiểm nông nghiệp?

Nông dân xã Quảng Châu thu hoạch "vớt" lúa bị ảnh hưởng do bão số 5. Ảnh: Phú Hương

* Hơn một tháng nay, nhiều học sinh của Trường THCS Nghi Ân phải học chật chội trong những phòng học tạm, vì một số phòng học chính đã bị hư hỏng do bão. Trong khi đó trường mới cách đó không xa thì lại bỏ không từ hơn một năm nay, chưa thể sử dụng.