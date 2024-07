Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/7 Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Thị trường vàng nhẫn ở Nghệ An trở nên sôi động… là những thông tin nổi bật ngày 1/7.

* Sáng 1/7, Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Đoàn đại biểu Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An về dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

* Sáng cùng ngày, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Dự lễ ra mắt có Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác của Bộ; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An…

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ảnh: Thành Duy

* Ngày 1/7, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An có cảnh báo về cấp độ cháy rừng gửi các Hạt Kiểm lâm, chính quyền các địa phương chủ động các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nguy cơ cháy rừng trên địa bàn Nghệ An ở mức nguy hiểm trong ngày 1/7. Ảnh: Quang An

* Nghệ An có diện tích rừng trồng lớn nhất cả nước, tuy nhiên, do thiếu đường vận chuyển khiến cho giá trị gỗ bị giảm sút.

Người dân huyện Quỳ Châu khai thác, vận chuyển gỗ keo rất khó khăn do chưa có đường lâm nghiệp. Ảnh: Văn Trường

* Gần 1 tháng nay, giá vàng miếng SJC “nằm im”, trong khi đó, giá vàng nhẫn tăng, tiệm cận giá vàng miếng. Thị trường vàng nhẫn ở Nghệ An trở nên sôi động.

Các tiệm vàng ghi nhận tăng lượng vàng nhẫn bán ra gấp 3-4 lần so với trước đó. Ảnh: Thanh Phúc

* Sáng 1/7, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Liên đoàn Vovinam Nghệ An tổ chức khai mạc Giải vô địch các câu lạc bộ Vovinam tỉnh Nghệ An năm 2024.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên. Ảnh: Minh Quân

* Sau khi giành chiến thắng trước chủ nhà Viettel tại vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2023/24, Sông Lam Nghệ An chính thức trụ hạng ngoạn mục. Với thành tích đó, thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn nhận được thưởng lớn từ tỉnh Nghệ An và các nhà tài trợ.