Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/1 Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Vận hành điểm tạm dừng nghỉ trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu trước Tết Ất Tỵ; Bắt tạm giam Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ... là những thông tin nổi bật đăng trên baonghean.vn ngày 10/1.

* Sáng 10/1, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, trước hết phải nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện nhưng không làm thay, làm hộ. Người đứng đầu cấp ủy không làm thay nhưng phải chịu trách nhiệm toàn diện về lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

Trong công tác kiểm tra, giám sát cần được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, kịp thời, đặc biệt là chủ động phát hiện những sơ sở, ngăn chặn kịp thời các vi phạm, không để xảy ra vi phạm rồi mới đi xử lý.

Thừa ủy quyền, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 2 cá nhân và 2 tập thể có thành tích tiêu biểu, điển hình, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 10/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ và bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 9/1/2025, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 52/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Nguyễn Đức Trung để nhận nhiệm vụ mới.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 57/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thừa ủy quyền, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 10/1, tại TP. Vinh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy năm 2024; triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

* Ngày 10/1, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Đại tá Nguyễn Hồng Lợi - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác huấn luyện khối nữ Dân quân tham gia huấn luyện duyệt binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Quang cảnh buổi kiểm tra. Ảnh: Trọng Kiên

* UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định cho Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt thuê đất (đợt 1) để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai II.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An cho thuê 118.252,3m2 (gần 12ha) đất (đợt 1) tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai theo tiến độ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án. Thời gian sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư (đến hết ngày 9/10/2073).

Quang cảnh thực hiện KCN Hoàng Mai II, thuộc xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Duy

* Theo Công ty CP xăng dầu Nghệ An - đơn vị được Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam giao triển khai dự án cho biết: Đơn vị đang triển khai các thủ tục đầu tư Trạm dừng nghỉ của cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc địa bàn 2 xã Diễn Quảng và Diễn Hạnh (Diễn Châu).

Trạm dừng nghỉ có tổng mức đầu tư gần 340 tỷ đồng và dự kiến tháng 1/2026 sẽ chính thức vận hành. Tuy nhiên, theo đại diện Phòng đầu tư, Công ty CP xăng dầu Nghệ An, trong các lần làm việc với Tổng công ty, Bộ Giao thông Vận tải liên tục hối thúc doanh nghiệp thi công và giao phải có điểm tạm dừng nghỉ đi vào vận hành trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Vì vậy, đơn vị đang cố gắng chỉ đạo các nhà thầu thi công, sớm đưa điểm tạm dừng nghỉ vào hoạt động.

Thiết kế mô hình Trạm dừng nghỉ thông minh tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Ảnh minh họa

* Nhờ phương pháp dệt thủ công truyền thống và hoa văn tinh tế, chị em phụ nữ của HTX dệt thổ cẩm Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu có thu nhập khá ổn định. Những tháng gần Tết Nguyên đán, mỗi tháng HTX xuất được hàng trăm cái khăn cho khách hàng châu Âu.

Thổ cẩm Hoa Tiến với hoa văn độc đáo, được du khách ưa chuộng. Ảnh: Trân Châu

* Ngày 10/1/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngày hôm qua (9/1/2025), cơ quan này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Văn Hải - Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ và Cao Tiến Hạnh - nguyên Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ, với cùng tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 360 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Văn Hải. Ảnh: CSCC

* Chiều 10/1, tại khối Đông Vinh, phường Hưng Đông, TP Vinh xảy ra đám cháy lớn tại một kho để hàng. Nhận định ban đầu không có thiệt hại về người, song tài sản ước tính bị cháy hư hỏng nhiều, đặc biệt thời điểm này chủ kho vừa tăng cường nhập hàng về bán dịp Tết.