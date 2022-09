Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/9

(Baonghean.vn) - “Rằm tháng Tám”, “Tết Trung thu”… là những từ khoá nổi bật trong ngày hôm nay, ngày 10/9 tức Rằm tháng Tám. 77 năm sau Tết Độc lập đầu tiên năm 1945, trẻ em khắp nơi trên quê hương Bác Hồ vẫn không nguôi nhớ Bác - Người đã giúp cho thiếu nhi có những cái Tết Trung thu tròn đầy.

* Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn mong muốn Việt Nam và cả thế giới hãy phấn đấu để thiếu nhi lớn lên sung sướng trong hòa bình. Rất nhiều năm, vào dịp Tết Trung thu, Người đều viết Thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Dịp Tết Trung thu năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Thư Trung thu gửi các cháu nhi đồng trên Báo Cứu quốc, số 1904, ngày 12/9/1951 rằng: “Ngày nay, các cháu là nhi đồng. Ngày sau, các cháu là người chủ của nước nhà, của thế giới. Các cháu đoàn kết thì thế giới hoà bình và dân chủ, sẽ không có chiến tranh. Các cháu phải thi đua, tuỳ theo sức của các cháu làm được việc gì có ích cho kháng chiến thì thi đua làm việc ấy. Các cháu biết ghét, biết yêu, biết gắng, các cháu đoàn kết và thi đua như thế thì kháng chiến sẽ chóng thắng lợi, kháng chiến thắng lợi thì Trung thu sẽ vui vẻ hơn”…

* Tết Trung thu là dịp để mỗi gia đình và toàn xã hội thể hiện sự quan tâm đối với trẻ em, những mầm non tương lai của đất nước, thể hiện sinh động và rõ nét một trong những đạo lý truyền thống tốt đẹp của người Việt, đó là dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất. Nhân dịp Tết Trung thu năm 2022, Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với ông Phan Sỹ Hiền - Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An.

* Sau 2 năm gián đoạn bởi dịch bệnh, Trung thu năm nay các em nhỏ trên toàn tỉnh lại được hòa mình với không khí rộn ràng, ấm áp và có nhiều hoạt động vô cùng ý nghĩa.

* Hòa cùng niềm hân hoan đó, với sự quan tâm, chia sẻ, công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh đã mang đến cho gia đình công nhân, người lao động những món quà, những niềm vui ấm áp trong Tết đoàn viên.

* Trên khu vực biên giới, các chú Bộ đội Biên phòng đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hướng về trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên biên giới. Bởi vậy, Trung thu năm nay các em có những ngày vui thật ấm áp.

* Sau mấy ngày mưa to kéo dài, trên Quốc lộ 7A và tại bản Nam Tiến 2, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn xuất hiện nhiều vết nứt, có nguy cơ sạt lở.

Ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: Sau mấy ngày mưa to kéo dài vừa qua, trên Quốc lộ 7A đoạn qua bản Hòm, xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) đã xuất hiện một vết nứt nẻ khá to chạy ngang mặt đường. Điểm nứt đó, một bên là sông sâu, một bên là núi cao. Hiện nay ở Kỳ Sơn thời tiết đã nắng ráo, nhưng nếu trời có mưa to thì nguy cơ cao sẽ bị sạt lở cắt ngang mặt đường bất cứ lúc nào.

"Ngay sau khi xuất hiện vết nứt mặt đường nói trên, huyện đã báo cáo với tỉnh và ngành giao thông; đồng thời cắt cử lực lượng túc trực tại hiện trường để hướng dẫn người dân tránh đi vào vị trí mất an toàn", ông Thò Bá Rê cho hay.

* Mưa to kéo dài những ngày qua đã khiến hàng trăm ha rau màu ở huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai ngập sâu trong nước, bà con nông dân thiệt hại nặng.

Theo thống kê của Phòng Kinh tế thị xã Hoàng Mai, đến ngày 9/9 số diện tích bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn là hơn 100 ha tập trung chủ yếu là rau màu của bà con nông dân ở xã Quỳnh Liên với hơn 70 ha, gồm có 30 ha su su và 40 rau ngắn ngày các loại.

* Vào lúc 6h sáng ngày 10/9/2022, người dân xóm Vân Nam, xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ đi chăn trâu ở vùng bàu Lạc (thuộc xóm Vân Nam), phát hiện có một bộ quần áo, 01 đôi ủng để trên bờ Bắc.



Nghi ngờ có người đuối nước, người dân đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương và được xác định có anh N.C.T, sinh 1973, ở xóm Dương Hạp, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ đi bắt cá sau khi trời mưa từ 21h ngày 09/9/2022 chưa về.

Sau đó người nhà đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm. Đến 9h30 cùng ngày thì phát hiện thi thể của anh N.C.T chìm ở khu vực bàu Lạc, thuộc xóm Vân Nam, xã Nghĩa Hợp.