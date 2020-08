Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/8

* Chiều 11/8, sau 1,5 ngày làm việc tích cực, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Thanh Lê

Đại hội đã bầu 40 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu khóa XXVIII; bầu đoàn đại biểu gồm 17 đồng chí chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hoàng Danh Lai tiếp tục tái cử chức danh Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An lưu ý 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ tới với kỳ vọng Quỳnh Lưu trở thành một cực tăng trưởng hết sức quan trọng trong bức tranh kinh tế của Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Lê

* Cũng trong chiều 11/8, Đảng bộ huyện Thanh Chương, Hưng Nguyên và Nghĩa Đàn tiến hành khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội các đảng bộ nêu trên diễn ra trong ngày 11 và 12/8.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương tại phiên trù bị.

* Sáng 11/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 5222 về đào tạo nghề cho người lao động gắn với giải quyết việc làm và phát triển TTCN - Làng nghề tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.

Tại hội nghị, UBND tỉnh trao Bằng khen cho 8 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, thực hiện đào tạo nghề cho người lao động gắn với giải quyết việc làm và phát triển TTCN, làng nghề trên địa tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.



Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Thái ở Nghệ An. Ảnh tư liệu Xuân Hoàng

* Chiều 11/8, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An để nghe và cho ý kiến một số nội dung liên quan đến Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An và 90 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An (1030 - 2020) được tổ chức nhằm phát huy giá trị truyền thống, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của vùng đất và con người Nghệ An trong tiến trình lịch sử dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Công Kiên

* Trên baonghean.vn, ngày 11/8 đã đăng tải thông tin: Tổng Cục đường bộ (Bộ Giao thông Vận tải) đã đồng ý đầu tư 8,7 tỷ đồng để Nghệ An khắc phục, xử lý 5 điểm đen trên các tuyến Quốc lộ. Quyết định trên của Tổng Cục đường bộ được đưa ra sau khi có đoàn công tác khảo sát thực tế, lập hồ sơ và kiến nghị của tỉnh Nghệ An.

Điểm đen mất an toàn giao thông tại đường 36 với đường dân sinh vào trụ sở UBND xã Quỳnh Vinh, Tx Hoàng Mai mới được Sở Giao thông vận tải đầu tư, xử lý cuối năm 2019 đã góp phần giảm tai nạn giao thông. Ảnh: Nguyễn Hải

* Trong một diễn biến khác, Cảnh sát triệu tập nhóm thanh niên lạng lách trên quốc lộ 1A qua Nghệ An.

Căn cứ vào các video, hình ảnh được quần chúng nhân dân gửi đến, Công an huyện Diễn Châu đã tổ chức lực lượng xác minh. Qua đó nhanh chóng xác định, triệu tập làm việc với các đối tượng, tạm giữ các phương tiện có liên quan.

Một số thanh niên trong 7 đối tượng lạng lách đánh võng trên quốc lộ đến trình diện tại cơ quan công an. Ảnh: Đ.C

7 đối tượng liên quan gồm: Đặng Đình Hiếu, sinh năm 2002, trú tại xóm 6 xã Diễn Thịnh; Cao Trọng Hồi, sinh năm 2005, trú tại xóm 14 xã Diễn Lộc; Phạm Văn Đại sinh năm 2003 trú tại xóm 13 xã Diễn Thịnh; Cao Ngọc Long sinh năm 2000, trú tại xã Diễn An; Hồ Văn Phúc sinh năm 2004; Nguyễn Văn Long sinh năm 2004 cùng trú tại xóm 2 xã Diễn Phú và 1 đối tượng tên là Huy trú tại xóm 14 xã Diễn Phú (đối tượng này đang đi khỏi nhà không đến trình diện).