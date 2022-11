Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/11

(Baonghean.vn) - ĐBQH Đoàn Nghệ An đề nghị hoàn thiện quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản; Trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Công an huyện Con Cuông; Giá xăng, dầu tăng lần thứ ba liên tiếp; Đang lưu thông trên Quốc lộ 7, xe ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội... là những nội dung chính trong ngày 1/11.

* Sáng 1/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành Phiên họp của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Phát biểu thảo luận, đại biểu Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đóng góp những ý kiến xác đáng vào dự thảo luật.

Buổi chiều, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thảo luận tại Tổ 16 cùng Đoàn ĐBQH các tỉnh Phú Yên và Tây Ninh về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và dự án Luật Phòng thủ dân sự. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An chủ trì phiên thảo luận.

* Sau khi quy hoạch đại lộ Vinh - Cửa Lò được phê duyệt, UBND thị xã Cửa Lò đã tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các phường Nghi Hòa và Nghi Hương để trình UBND tỉnh phê duyệt và được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu các phường.

* Sáng 1/11, lãnh đạo Công an Nghệ An trao quyết định luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. Thiếu tá Nguyễn Trọng Công (sinh năm 1986), quê quán xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An được điều về công tác tại Công an huyện Con Cuông, giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện.

* Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h ngày 1/11, giá xăng RON 95-III tăng thêm 410 đồng một lít, lên mức giá 22.750 đồng. Xăng E5 RON 92 cũng đắt thêm 380 đồng, lên 21.870 đồng. Các mặt hàng dầu cũng tăng, với dầu diesel là 290 đồng một lít; dầu hoả 120 đồng và dầu mazut 190 đồng mỗi kg. Đây là lần tăng giá liên tiếp thứ 3 của mặt hàng này từ giữa tháng 10 đến nay.

* Sở Y tế Nghệ An vừa có công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại và hạn chế tình trạng sử dụng thuốc Nam để điều trị bệnh dại trên địa bàn tỉnh gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Phòng Y tế và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã và thành phố Vinh.

* Đang lưu thông trên Quốc lộ 7A đoạn qua xã Khai Sơn (Anh Sơn), chiếc xe ô tô con mang biển kiểm soát 15A-729.59 do tài xế trú ở xã Sơn Thành (Yên Thành) điều khiển đã bất ngờ bốc cháy dữ dội.