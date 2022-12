Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/12

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10; Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027; Giá xăng giảm tiếp hơn 1.000 đồng; Phan Văn Đức chính thức chia tay Sông Lam Nghệ An... là những nội dung chính trong ngày 1/12.

* Sáng 1/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10. Phát biểu kết luận hội nghị, trên cơ sở phân tích những yếu tố khó khăn, bất lợi, cũng như những kết quả rất tích cực của tỉnh đạt được trong năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đúc kết 3 kinh nghiệm là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt; tinh thần đoàn kết, thống nhất được đề cao; những bước đi của tỉnh là đúng hướng, vững chắc, bền vững, không nóng vội, không đánh đổi bằng mọi giá.

* Sáng 1/12, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự có đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 122 đại biểu, đại diện cho 12 chi hội thành viên trong toàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long được bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Lào.

* Sáng 1/12, tại hội trường xã Hưng Tây, UBND huyện Hưng Nguyên phối hợp với Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân Hoàn vũ Nghệ An tổ chức lễ công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng.

* Giá xăng tiếp tục giảm. Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ chiều nay, giá xăng RON 95-III giảm 1.080 đồng, về 22.700 đồng một lít; E5 RON 92 là 21.670 đồng một lít, tương đương hạ 1.000 đồng. Các mặt hàng dầu cũng giảm. Dầu diesel giảm nhiều nhất (1.590 đồng) về 23.210 đồng một lít; dầu hoả có mức giá mới là 23.560 đồng, hạ 1.080 đồng. Còn dầu mazut cũng giảm về còn 13.950 đồng, thấp hơn 830 đồng so với cách đây 10 ngày.

* Sông Lam Nghệ An vừa đưa ra thông báo, cầu thủ Phan Văn Đức đã chính thức hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng với câu lạc bộ để đến với Công An Hà Nội.

* Trong khi đó, Trọng Hoàng nói lời chia tay đội tuyển quốc gia. Sáng 1/12, trên trang cá nhân, Trọng Hoàng chia sẻ: "Khép lại hành trình 14 năm trong màu áo đội tuyển quốc gia. Người hâm mộ thường nói đùa rằng, Hoàng “không phổi”, “không biết mệt”. Nhưng sự thật là Hoàng “có phổi” và cuộc hành trình nào cũng đến lúc phải dừng lại".

* Liên quan đến bóng đá, ngày 01/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa triệt xóa thành công ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá sử dụng công nghệ cao do Lương Văn Quân (SN 1994), trú tại xã Nghi Ân, thành phố Vinh tổ chức với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng, bắt giữ 07 đối tượng cùng nhiều tang vật.