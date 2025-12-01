Chủ Nhật, 12/10/2025
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/10

Nguyên Nguyên - Hữu Quân 12/10/2025 17:56

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 4 và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ Ba; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Sáng 12/10, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu (15/10/1945 - 15/10/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ Ba. Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương dự lễ kỷ niệm.

bna_img_2526.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

* Trong chuyến công tác tại Nghệ An, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương có cuộc làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An về triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

bna_kt4.jpg
Quang cảnh cuộc làm việc diễn ra chiều tối ngày 11/10. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 12/10, tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An (xã Quỳnh Sơn), Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2025.

bna_ong-nguyen-van-khoa-va-nguyen-thanh-hien(1).jpg
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa và Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Thanh Hiền trao 40 suất quà cho học sinh khó khăn của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

* Thiên tai, mưa lũ ở Nghệ An có xu hướng diễn biến thất thường. Thay vì bị động ứng phó, người dân các vùng hạ lưu sông Lam, sông Con đã dần hình thành ý thức và thói quen “sống chung với lũ” một cách chủ động, bài bản và hiệu quả hơn.

bna_bich-hao-2.jpg
Nhà tránh lũ kiên cố trên địa bàn xã Bích Hào. Ảnh: Xuân Hoàng

* Sau cơn bão số 10, khắp các địa phương ở Nghệ An, bà con nông dân đang tất bật khắc phục hậu quả, ổn định chuồng trại, làm lại ao nuôi, cải tạo đồng ruộng, bắt tay vào vụ sản xuất mới.

xuống giống
Nhiều diện tích vụ Đông được xuống giống, đẩy nhanh tiến độ nông vụ. Ảnh: T.P

* Xu hướng tự sáng tác - tự hát đang trở thành một dòng chảy mạnh mẽ trong âm nhạc Việt. Ở Nghệ An, phong trào này không chỉ lan tỏa trong giới trẻ mà còn tạo nên những dấu ấn nghệ thuật sâu sắc.

bna_pham-phuong-thao-mo-duyen-6-15412912189042018032605.jpg
Ca khúc Chàng Vinh quy được biểu diễn trong liveshow Mơ duyên. Ảnh: NVCC

* Hành vi xả rác ra sông, hồ bị xử phạt như thế nào?

4.jpg
Ảnh minh họa

      Thời sự
      Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/10

