Giáo dục Nghệ An phát động 'Tuần lễ học tập suốt đời' năm 2025 Sáng 12/10, tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An (xã Quỳnh Sơn), Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2025.

"Tuần lễ học tập suốt đời" năm 2025 được triển khai với chủ đề “Học để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường thịnh vượng”.

Các đại biểu tham dự buổi lễ phát động. Chương trình được phát trực tiếp trên Facebook "Nghệ An - Học tập suốt đời" để kết nối đến học sinh trên toàn tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò của việc học tập, đặc biệt là tự học và học tập suốt đời, trong việc làm chủ tri thức và công nghệ để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội số.

Thông qua hoạt động này nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi lễ phát động. Ảnh: Mỹ Hà

Việc triển khai tuần lễ khẳng định quyết tâm xây dựng một xã hội học tập, nơi việc học không chỉ diễn ra trên ghế nhà trường, mà trở thành hành trình suốt cả cuộc đời.

Điểm nhấn trong Tuần lễ học tập suốt đời là sự gắn kết chặt chẽ giữa học tập và chuyển đổi số với nhiều hoạt động đa dạng, sáng tạo, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng số để bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả. Các hoạt động không chỉ diễn ra trong phạm vi trường học, mà còn mở rộng đến cộng đồng dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, tạo nên một phong trào học tập rộng khắp, mang tính liên thông và bền vững.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa và Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Thanh Hiền trao 40 suất quà cho học sinh khó khăn của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Khoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã khẳng định tầm quan trọng của việc học tập. Đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay khi thế giới đang chuyển mình từng ngày, từng giờ với những thành tựu đột phá của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo thì việc học càng hết sức quan trọng.

“ Việc học sẽ giúp mỗi người không ngừng hoàn thiện nhân cách, mài giũa kỹ năng và bồi đắp một tâm hồn phong phú, để trở thành những cá nhân giàu có về tri thức và sống có trách nhiệm. Bên cạnh đó, học tập liên tục, thường xuyên để mỗi người nắm bắt và ứng dụng công nghệ, biến những thách thức của thời đại thành cơ hội để bứt phá, sáng tạo và khởi nghiệp. Hơn thế, học để góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng các cường quốc năm châu, như khát vọng mà dân tộc ta đã ấp ủ bao đời. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Nghệ An trao tặng Tủ sách Thư viện trường học cho Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, tại lễ phát động, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể hãy tiếp tục quan tâm, đồng hành, dành nhiều nguồn lực hơn nữa cho việc xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện để mọi công dân, dù ở lứa tuổi nào, hoàn cảnh nào, cũng được tiếp cận với tri thức và công nghệ mới.

Về phía ngành Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục, thư viện, trung tâm học tập cộng đồng cần phát huy sáng tạo, tổ chức những hoạt động thiết thực, khơi dậy văn hóa đọc, văn hóa học tập, để mỗi trường học trở thành “ngôi nhà tri thức”, mỗi làng quê trở thành “ngôi làng học tập”.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hồ Thị Châu Loan và Trung tâm Anh ngữ Newstar trao quà cho học sinh trên địa bàn xã Quỳnh Sơn và TT GDNN - GDTX Quỳnh Lưu. Ảnh: Mỹ Hà

Với mỗi cán bộ, công chức, viên chức, mỗi người dân hãy nêu cao tinh thần tự học, học ở sách vở, học ở thực tiễn, học ở mọi người; đồng thời lan tỏa tri thức, góp phần hình thành một cộng đồng cùng học tập, cùng tiến bộ.

Màn biểu diễn flashmob"Việt Nam - đất nước hùng cường, thịnh vượng" chào mừng Lễ phát động của thầy và trò Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Qua đây, ngành giáo dục cũng mong học sinh, sinh viên, cần nuôi dưỡng khát vọng, hun đúc ý chí, không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, khởi nghiệp, để trở thành những công dân toàn cầu, là lực lượng tiên phong đưa quê hương, đất nước vươn tầm.

Các học sinh đọc sách tại Gian hàng Tủ sách Thư viện di động. Ảnh: Mỹ Hà

Dịp này, Sở Giáo dục và đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh, Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học cùng một số đơn vị tài trợ đã trao gần 100 suất quà và tủ sách Thư viện trường cho các học sinh và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An.