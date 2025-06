Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/6 Quốc hội biểu quyết thông qua: Việt Nam chính thức có 34 tỉnh, thành phố từ ngày 12/6/2025; Vướng mặt bằng, Dự án nâng cấp QL7 khó hoàn thành trước khi cấp huyện dừng hoạt động... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Kể từ hôm nay 12/6, Nghị quyết của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 có hiệu lực thi hành, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh (gồm 28 tỉnh và 6 thành phố), giảm 29 đơn vị.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 với 461/465 ĐBQH có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99,1%. Ảnh: Nam An

* Sáng 12/6, tại TP. Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với các Tỉnh ủy: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII gắn với xây dựng, hoàn thiện văn kiện, công tác nhân sự.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với các Tỉnh ủy: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh. Ảnh: Thắng Phan

* Thường trực HĐND cấp tỉnh sẽ chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường mới. Đây là một trong những nội dung tại Hướng dẫn số 1309/HD-UBTVQH15, ngày 11/6/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Sau sắp xếp, thành phố Vinh (Nghệ An) sẽ có 6 phường. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 12/6, Ban Kinh tế và Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra một số dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trình kỳ họp thứ 30 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quang cảnh cuộc họp thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 12/6, các cấp chính quyền, các lực lượng ở xã Môn Sơn (Con Cuông) đồng loạt ra quân giúp đồng bào Đan Lai ở vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát tháo dỡ nhà cũ, chuẩn bị xây nhà mới theo chương trình làm nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở.

Các bản Cò Phạt, bản Búng của xã Môn Sơn (Con Cuông) có 73 hộ đồng bào Đan Lai được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở. Ảnh: HT

* Sáng 12/6, đoàn công tác của Báo Nghệ An do đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập làm trưởng đoàn đã đến dâng hương các nhà báo liệt sĩ và nguyên lãnh đạo Báo Nghệ An tại huyện Thanh Chương, thị xã Thái Hòa và huyện Đô Lương.

Đoàn công tác Báo Nghệ An trò chuyện, thăm hỏi và trao quà tri ân thân nhân liệt sĩ, nhà báo Đặng Loan. Ảnh: Tùng Linh

* Thước phim “Nghệ An – Vùng đất huyền thoại”, dài 5 phút 27 giây là hành trình cảm xúc, là bức tranh sống động với những trải nghiệm đa giác quan, được xây dựng bằng tình yêu, sự tận tụy của những người làm nghề, và cả những rung động rất đỗi chân thành của ekip với mảnh đất Nghệ An.

Một số cảnh phim trong TVC "Nghệ An - Vùng đất huyền thoại".

* Vướng mặt bằng, Dự án nâng cấp QL7 khó hoàn thành trước khi cấp huyện dừng hoạt động.