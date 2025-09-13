Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/9 Quốc hội tổ chức Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số, Quốc hội số”; Nhiều diện tích lúa hè thu ở Nghệ An mất mùa, giá giảm mạnh... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Chiều 13/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số, Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại”. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến đến điểm cầu các đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành trong cả nước.

Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương chứng kiến Lễ ký cam kết thực hiện "Bình dân học vụ số, Quốc hội số" của lãnh đạo các cơ quan Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương. Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân

* Sáng 13/9, Thanh tra tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Thanh tra năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy

* Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm 4 Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trụ sở chính Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam. Nguồn: wikipedia

* Nhiều diện tích lúa hè thu ở Nghệ An mất mùa, giá giảm mạnh.

Nông dân "vớt" lúa hè thu. Ảnh: Phú Hương

* Một KOL thường xuyên đăng tải nhiều video có gắn, chèn link, banner quảng cáo các trang web cờ bạc trực tuyến trái phép. Mỗi video thu hút từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem, người này vừa bị công an mời làm việc.