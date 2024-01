Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/1

* Sáng 14/1, Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Gặp mặt Xuân Giáp Thìn 2024”. Trong không khí ấm áp tình đồng hương, thay mặt lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi về dự sự kiện “Gặp mặt Xuân Giáp Thìn 2024” của Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh; chúc mừng những kết quả rất thực chất và hiệu quả mà hội đạt được trong hơn 1 năm qua kể từ ngày tái lập…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao tặng Bằng khen cho 9 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh.

* Sáng 14/1, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức khen thưởng các vận động viên đạt thành tích cao tại các giải thể thao quần chúng toàn quốc quý 3, quý 4, năm 2023.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các vận động viên đạt thành tích cao tại Giải Bơi cứu đuối thanh thiếu nhi, học sinh toàn quốc “Đường đua xanh” năm 2023. Ảnh: Minh Quân

* Tháng cận Tết này, nghề nấu mật mía ở xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ trở nên nhộn nhịp hơn. Các lò nấu mật đêm ngày đỏ lửa để cho ra những mẻ mật mía ngọt sánh mịn, phục vụ cho thực khách xa gần.

Công đoạn keo mật là công phu, mất thời gian, phức tạp nhất. Người nấu phải đảo liên tục, đều tay. Khi nước mía chuyển qua sền sệt, có màu nâu vàng, công việc nấu mật mới hoàn tất sau 3 - 4 giờ đồng hồ. Ảnh: X.Hoàng

* Giữa những ngôi nhà sàn ở bản làng người Thái huyện Kỳ Sơn từ hàng chục năm nay mọc lên những cây me rừng. Qua thời gian, rừng me được giữ gìn và phát triển, hiện đang vào mùa trĩu quả tạo nên một cảm giác thanh bình hiếm có.

Theo già làng Lo Văn Biến, những cây me này là me rừng có ở bản từ những năm đầu thập niên 80. Theo thời gian, quả rụng xuống cây con lại mọc lên tạo nên rừng me hàng trăm cây như hiện nay. Ảnh: Đào Thọ

* Với bạt ngàn các vườn chuối cho quả quanh năm, ngoài thân và lá chuối, một hộ dân ở huyện rẻo cao Kỳ Sơn còn cho đàn lợn đen bản địa, dê núi ăn quả chuối chín. Cận Tết, dê, lợn ăn chuối cháy hàng vì toàn bộ đã được đặt mua từ trước.

Anh La Khăm Hùng ở bản Cánh Vậy, xã Tà Cạ huyện rẻo cao Kỳ Sơn nuôi lợn đen, dê núi bằng chuối chín. Ảnh: H.T

* Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Nghệ An về đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với công an các phường, xã, thị trấn, tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, qua đó phát hiện các đối tượng tàng trữ pháo.