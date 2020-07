Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/7

* Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7), các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sỹ; thăm tặng quà các gia đình chính sách. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cùng các thành viên trong đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương và thăm hỏi tặng quà 2 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại huyện Đô Lương. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào; thăm, tặng quà cho 2 người có công với cách mạng ở huyện Anh Sơn. Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm và tặng quà các Trung tâm, Khu Điều dưỡng thương binh của tỉnh và các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu ở thành phố Vinh…



Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cùng các thành viên trong đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Đ.C

* Chiều 17/7, Đoàn công tác Bộ Tài chính do đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm trưởng đoàn làm việc với tỉnh Nghệ An về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách Nhà nước năm 2020 và xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, Nghệ An đã thực hiện được "mục tiêu kép" là vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Các đại hội trên cơ sở thành công tốt đẹp. Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Vinh, tỉnh Nghệ An lần thứ XXIV, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

* Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện các sở, ban, ngành liên quan đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn và thành phố Vinh.

Đoàn công tác tại các phòng thi của Trường THPT Lê Viết Thuật. Ảnh: Mỹ Hà.

* Nông dân Nghệ An nỗ lực cứu cây chè. Trong thời điểm đại hạn, để tưới cho chè những ngày nắng nóng, các gia đình trồng chè ở Nghệ An đã đào ao, mua sắm máy bơm, lắp đặt hệ thống tưới béc để tưới cho toàn bộ diện tích chè.

Để cứu cây chè, người trồng chè ở huyện Thanh Chương đã sử dụng hệ thống tưới béc để chống hạn. Ảnh: Xuân Hoàng

* Ngày 17/7, sau nhiều ngày xét xử 15 bị cáo về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy", TAND tỉnh Nghệ An đã bị tuyên án. 5 bị cáo trong đường dây buôn ma túy này đã bị tuyên án tử hình.