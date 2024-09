Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/9 Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh; Ứng phó mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập cục bộ; Thuê thợ lặn kiểm tra an toàn cầu Bến Thủy 1... là những thông tin đăng tải trên baonghean.vn.

* Sáng 17/9, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, tưởng niệm Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh.

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 -2029 tưởng niệm Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: TL

* Sáng 17/9, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (BAC A BANK) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1994 - 2024).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Ngân hàng TMCP Bắc Á và các tập thể, cá nhân. Ảnh: Phạm Bằng

* Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Hướng dẫn số 27- HD/BTCTWW, ngày 26/8/2024 của Ban Tổ chức Trung ương, trong nhiệm kỳ 2025 -2030, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX sẽ không quá 69 đồng chí.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt Đại hội và nhận nhiệm vụ. Ảnh tư liệu: Thành Duy

* Thực hiện chương trình khảo sát việc thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010, lấy ý kiến dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản, chiều 17/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An làm việc với UBND huyện Quỳ Hợp.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khảo sát trực tiếp hoạt động khai thác mỏ tại Công ty CP An Lộc. Ảnh: Mai Hoa

* Từ ngày 19/9 đến ngày 22/9, ở khu vực tỉnh Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Tỉnh Nghệ An có Công văn số 202 về việc ứng phó mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập cục bộ.

Mưa lũ gây sạt lở đường giao thông tại huyện Quế Phong. Ảnh tư liệu: Phú Hương

* Do nước sông chảy xiết nên Khu Quản lý đường bộ 2 đã phải thuê chuyên gia, thợ lặn sử dụng đèn pin và camera dưới nước để chụp ảnh, quay video lưu trữ. Quá trình kiểm tra cho thấy cầu Bến Thủy 1, nối Nghệ An và Hà Tĩnh đang đảm bảo an toàn.

Phía dưới chân cầu Bến Thủy 1. Ảnh: Khu Quản lý đường bộ II

* Những ngày qua, thông tin Công Phượng kết thúc hợp đồng với Yokohama FC để quay về Việt Nam thi đấu đang được người hâm mộ chú ý. Vậy, mức giá nào là hợp lý để có được Công Phượng trong đội hình?