Thời sự 30 năm phát triển Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á với nhiều khát vọng tương lai Sáng 17/9, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (BAC A BANK) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1994 - 2024).

Tham dự lễ kỷ niệm, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nghệ An; đại diện các sở, ban, ngành; các đối tác của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á; cùng các thế hệ cán bộ, nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Tập đoàn TH thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Phạm Bằng

Bước chân tiên phong sáng tạo buổi khởi đầu

Ngày 17/9/1994, Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Bắc Á ra đời - là ngân hàng TMCP duy nhất được thành lập ở miền Trung Việt Nam với vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Tập đoàn TH và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị thiệt mạng do bão lũ gây ra. Ảnh: Phạm Bằng

Với tư duy thượng tôn pháp luật, luôn hài hòa lợi ích doanh nghiệp, khách hàng và đối tác, cộng đồng; mọi quyết định và bước đi của BAC A BANK đều đề cao giá trị nhân văn; sát cánh cùng khách hàng trải qua nhiều biến động lớn của thời cuộc như giai đoạn mở cửa hội nhập đầu những năm 1990, khủng hoảng tài chính châu Á 2008 và khủng hoảng tài chính toàn cầu 2011…

Dưới sự dẫn dắt sáng suốt và tư duy vượt trội của bà Thái Hương, một trong những Tổng Giám đốc ngân hàng trẻ nhất thời điểm đó, BAC A BANK đã có những bước đi đầu tiên vững chãi, đưa ra những sáng kiến mang tính đột phá, trọn vẹn chữ tâm dành cho khách hàng, thể hiện được cái tầm của người lãnh đạo như: Đề xuất Biểu lãi suất tiết kiệm linh hoạt để tối ưu quyền lợi của người gửi tiền dù trong trường hợp phải rút gốc trước hạn; thẩm định dự án cấp tín dụng căn cứ trên cả tài sản thế chấp và phương án vay vốn, năng lực của người đứng đầu…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Tập đoàn TH tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Đây là những quyết định được cân nhắc thận trọng, phù hợp trong bối cảnh thời điểm đó; được ứng dụng linh hoạt trên nền tảng thượng tôn pháp luật, tuân thủ quy định chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước, đã từng bước tạo dựng niềm tin nơi các thế hệ khách hàng đầu tiên của BAC A BANK - là cơ sở cho sự thịnh vượng của BAC A BANK sau này.

Năm 2009, BAC A BANK trở thành nhà tư vấn đầu tư của Tập đoàn TH với dự án mang tính cách mạng: Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tươi sạch tại Nghệ An.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Từ dự án này, Tập đoàn TH đã làm nên cuộc cách mạng sữa tươi sạch, thay đổi bản chất ngành sữa. Con đường này cũng giúp Tập đoàn TH tìm ra chiếc chìa khóa vàng cho nông nghiệp Việt Nam, là sự kết hợp giữa trí tuệ Việt, tài nguyên Việt và công nghệ đầu cuối của thế giới, kết hợp cùng với khoa học quản trị đan xen, tạo nên những sản phẩm hàng hóa chất lượng quốc tế.

Tập đoàn TH dưới sự tư vấn đầu tư của BAC A BANK đã vươn mình ra quốc tế với Dự án chăn nuôi bò sữa tại Nga; Dự án nông trại trồng ngô, bông tại Úc… mang lại những món quà quý giá bảo vệ sức khỏe, hoàn toàn từ thiên nhiên như: thực phẩm sạch, đồ uống sạch và đặc biệt là dược liệu sạch; các đề án kinh tế dưới tán rừng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn - làm nên một hành trình đầy khát vọng hướng tới các giá trị bền vững.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Hành trình càng trở nên trọn vẹn với các dự án thuộc lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục như dự án Hệ thống trường TH School; dự án Tổ hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe công nghệ cao (TH Medical)…

Năm 2011, trước yêu cầu cấp thiết phải tập trung nguồn lực cho chiến lược phát triển toàn diện hướng tới phục vụ thế hệ khách hàng là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, BAC A BANK đã chính thức chuyển đổi hệ thống nhận diện thương hiệu.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Biểu trưng mới của BAC A BANK mang hình ảnh hoa sen cách điệu, tượng trưng cho tâm sáng, trí tuệ, triết lý nhân sinh, sự tận tụy, khát khao vươn lên và lạc quan về tương lai tươi sáng; như một tuyên bố về sự thay đổi về chất lượng dịch vụ và hướng đi của Ngân hàng TMCP Bắc Á.

Theo đó, BAC A BANK từng bước hiện thực hóa chiến lược dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và cấp tín dụng cho các đối tượng khách hàng trong lĩnh vực công nghệ cao, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và an sinh xã hội, tạo ra một thế hệ các doanh nghiệp phát triển theo định hướng kinh tế xanh - kinh tế tri thức - kinh tế tuần hoàn trên nền tảng phát triển bền vững; đồng thời phát triển các sản phẩm dịch vụ của một ngân hàng đa năng hiện đại.

Đại diện cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Bắc Á tặng món quà tri ân tới Anh hùng Lao động Thái Hương - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á. Ảnh: Phạm Bằng

Sau 30 năm xây dựng và phát triển, BAC A BANK đã trở thành một trong những thương hiệu uy tín trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam. Tính đến tháng 6/2024, BAC A BANK có tổng tài sản 154.482 tỷ đồng; vốn điều lệ là 8.959 tỷ đồng với mạng lưới 175 điểm giao dịch tại 42 tỉnh, thành trong cả nước.

BAC A BANK đặc biệt ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường là Ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và cấp tín dụng cho các doanh nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; an sinh xã hội.

BAC A BANK cũng là đơn vị có những đóng góp mang tầm ảnh hưởng sâu sắc tới cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội; là đơn vị dẫn đầu ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19 với tổng ngân sách lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Hoạt động thiện nguyện của BAC A BANK trở nên bài bản hơn khi đồng hành với Quỹ Vì tầm vóc Việt, mang tới những chiến dịch thể hiện trách nhiệm xã hội tầm chiến lược quốc gia như Dinh dưỡng học đường; Trường học hạnh phúc;…

Đón tuổi 30 với nhiều khát vọng tương lai

Phát biểu chia sẻ tại lễ kỷ niệm, bà Thái Hương - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á nhấn mạnh, thước đo thành công của BAC A BANK không chỉ nằm trong những con số, mà thể hiện qua tư vấn đầu tư và cấp tín dụng, đã tạo ra một thế hệ khách hàng phát triển theo mô hình kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn trên nền tảng phát triển bền vững, đóng góp vào sự phát triển của đất nước, giàu có và văn minh.

Bà Thái Hương - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Trong thời gian tới, thực hiện chiến lược phát triển đồng bộ, BAC A BANK kiên định xây dựng và phát triển theo hướng đa năng, hiện đại, quản trị tiên tiến, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực Việt Nam và quốc tế, đáp ứng đầy đủ, đa dạng các nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng của nền kinh tế, tối ưu khai thác cơ sở khách hàng theo đúng mô hình ngân hàng của tương lai.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những thành tích và đánh giá cao những đóng góp của Ngân hàng TMCP Bắc Á đối với sự phát triển của tỉnh, đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, các dự án do BAC A BANK tư vấn đầu tư đang được triển khai hiệu quả, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội; tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế cho hàng ngàn lao động, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

Đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Ngân hàng TMCP Bắc Á cùng Tập đoàn TH đã góp phần thay đổi mảnh đất vùng Tây Nghệ An từ một vùng đất khắc nghiệt trở thành một vùng đất nở hoa - nơi người nông dân có thể yên tâm an cư, xây dựng cuộc sống và tự hào về đồng đất quê hương khi những sản phẩm nông nghiệp như ly sữa, thảo dược, rau sạch,… từ Nghệ An đã đến với nhiều nơi trong nước cũng như quốc tế và nhận được sự tin yêu của đông đảo khách hàng và cộng đồng.

Đặc biệt, Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp do Tập đoàn TH triển khai dưới sự tư vấn đầu tư của Ngân hàng TMCP Bắc Á, sau 15 năm triển khai đã phát triển với một tốc độ đáng kinh ngạc với sản lượng, doanh số và thị phần liên tục ghi nhận các kỷ lục mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh, tỉnh Nghệ An đặc biệt đánh giá cao và trân trọng những hoạt động an sinh xã hội mà Ngân hàng TMCP Bắc Á đã triển khai trên địa bàn tỉnh như: xây dựng nhà tình nghĩa, trường học, nhà vệ sinh và xây cầu đường tại những khu vực miền núi, khó khăn.

Cùng với đó, trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo; dành hàng tỷ đồng hỗ trợ chương trình Tết Vì người nghèo, hiến máu nhân đạo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, đồng hành cùng Tập đoàn TH thực hiện chương trình Sữa học đường và rất nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Bà Nguyễn Thị Thu Thu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Thu Thu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An cho rằng, với chiến lược và bề dày hoạt động của mình, BAC A Bank luôn hướng hoạt động tín dụng của mình vào lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, nông thôn với tỷ lệ cho vay trong lĩnh vực này luôn đạt trên 40%.

Qua đó, góp phần thay đổi giá trị của sản phẩm nông nghiệp, đem lại nhiều lợi ích hơn cho người nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và của ngành.

BAC A BANK - thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt trao tặng 50 căn nhà cho đồng bào vùng lũ bị thiệt hại bởi cơn bão Yagi. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tham gia ủng hộ đồng bào vùng lũ khắc phục hậu quả sau bão Yagi do BAC A BANK và Quỹ Vì tầm vóc Việt phát động. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An tham gia ủng hộ đồng bào vùng lũ khắc phục hậu quả sau bão Yagi do BAC A BANK và Quỹ Vì tầm vóc Việt phát động. Ảnh: Phạm Bằng

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm tham gia ủng hộ đồng bào vùng lũ khắc phục hậu quả sau bão Yagi do BAC A BANK và Quỹ Vì tầm vóc Việt phát động. Ảnh: Phạm Bằng

Dịp này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tặng Bằng khen cho Ngân hàng TMCP Bắc Á; tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân vì những đóng góp xuất sắc cho ngành Ngân hàng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Ngân hàng TMCP Bắc Á và các tập thể, cá nhân. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân thuộc Ngân hàng TMCP Bắc Á. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng các tập thể, cá nhân thuộc Ngân hàng TMCP Bắc Á. Ảnh: Phạm Bằng

UBND tỉnh Nghệ An tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho Ngân hàng TMCP Bắc Á; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Ngân hàng TMCP Bắc Á và các tập thể và cá nhân vì những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế tỉnh Nghệ An.