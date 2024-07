Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/7 Hội Nhà báo Việt Nam tri ân các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An; Hơn 10,6 nghìn người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp trong 6 tháng đầu năm; Điểm sụt lún trên Quốc lộ 16 tiếp tục sâu thêm... là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn.

* Sáng 18/7, Hội Nhà báo Việt Nam và đoàn công tác "Thắp sáng ngọn lửa tri ân" tổ chức các hoạt động tri ân các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An đóng tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên thương binh Ngô Xuân Kiện. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 18/7, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và đoàn cán bộ, giảng viên, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 96, Học viện Quốc phòng tổ chức tọa đàm: “Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại”.

Quang cảnh tọa đàm “Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại". Ảnh: Thành Duy

* Sáng 18/7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội thảo góp ý kiến chỉnh lý, bổ sung và xuất bản cuốn Lịch sử truyền thống Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, giai đoạn 1954-2024.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 18/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 286/2022/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.C

* Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, trung tâm đã tiếp nhận trên 10.616 hồ sơ của người lao động đăng ký hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

Lao động đăng ký Bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

* Đến trưa nay 18/7, điểm sụt lún trên Quốc lộ 16, đoạn Dốc Chuối, xã Châu Kim, huyện Quế Phong tiếp tục lún xuống sâu hơn 35cm so với chiều ngày hôm qua 17/7. Như vậy, chiều sâu của điểm sụt lún này đã xuống gần 2,4 mét.

Điểm sụt lún tại km 264+700 của Quốc lộ 16 ngày càng sâu hơn. Ảnh: Quang An

* U21 Sông Lam Nghệ An có chiến thắng đậm đầu tiên tại vòng loại U21 Quốc gia năm nay. Tuy vậy, chiến thắng này chưa thể làm vơi đi nỗi lo của người hâm mộ.