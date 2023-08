Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/8

(Baonghean.vn) - Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại Nghệ An; Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án FDI 165 triệu USD; Phó Giám đốc Bệnh viện Thái An và 6 điều dưỡng bị khởi tố; Mất an toàn giao thông tại nhiều điểm giao nhau trên cao tốc Bắc - Nam... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Sáng 1/8, Đoàn Giám sát Quốc hội về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” làm việc với tỉnh Nghệ An.

Tại cuộc làm việc, các thành viên Đoàn Giám sát đã trao đổi đề nghị tỉnh làm rõ thêm về tính thực chất, bền vững khi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác ban hành văn bản, chỉ đạo, điều hành, lập kế hoạch và khả năng hoàn thành các kế hoạch.

Tại hội nghị, Thượng tướng Trần Quang Phương yêu cầu tỉnh Nghệ An cần “bám trên, sát dưới”, để chủ động, đón đầu chuẩn bị triển khai “từ sớm, từ xa” trong quá trình tổ chức thực hiện; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá để tập trung thực hiện nhằm làm chất xúc tác thúc đẩy các lĩnh vực khác, ví dụ như xác định trọng tâm, trọng điểm xây dựng hạ tầng tại 4 huyện nghèo của tỉnh thuộc danh sách 74 hộ nghèo của cả nước; nhà ở, sinh kế gắn với nâng thu nhập cho người dân;…

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng gợi mở, đối với những vấn đề còn khác với luật, chỉ đạo của cấp trên nhưng phù hợp với thực tiễn hoặc có nội dung chưa chín, chưa rõ, tỉnh nên mạnh dạn chỉ đạo thực hiện làm thí điểm trong phạm vi thẩm quyền của tỉnh, từ đó rút kinh nghiệm, nhân rộng.

Toàn cảnh cuộc làm việc giữa Đoàn Giám sát của Quốc hội với tỉnh Nghệ An về thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 1/8, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Công ty TNHH Innovation Precision Việt Nam thuộc Tập đoàn Shandong Innovation Metal Technology (Trung Quốc).

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Công ty TNHH Innovation Precision Việt Nam tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An, thuộc Khu kinh tế Đông Nam cho Tập đoàn Shandong Innovation Metal Technology.

Dự án có tổng vốn đầu tư 165 triệu USD, dự kiến sử dụng 1.500 lao động, diện tích đất sử dụng khoảng gần 11,78ha tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, thuộc Khu kinh tế Đông Nam. Từ tháng 8/2023, dự án sẽ đi vào xây dựng nhà xưởng và dự kiến đến tháng 10/2024, dự án sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn Shandong Innovation Metal Technology. Ảnh: Phạm Bằng

* Sau thành công của chương trình gặp mặt vào tháng 5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Kế hoạch tổ chức chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023.

Để chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2023 được tổ chức chất lượng, khoa học, tiết kiệm, đạt hiệu quả cao, các thành viên ban tổ chức, các sở, ban, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công, chuẩn bị chu đáo cho hội nghị.

Cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy trao đổi nhiệm vụ chuẩn bị cho chương trình gặp mặt, đối thoại. Ảnh: Thanh Lê

* Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội “Gian lận bảo hiểm y tế” quy định tại Điều 215, Bộ luật Hình sự.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh đã làm rõ: Từ năm 2011 đến đầu 2023, Bệnh viện Đa khoa Thái An đã lập khống 153 hồ sơ bệnh án. Trong đó, có 59 hồ sơ do các đối tượng có sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi lập hồ sơ bệnh án nên Bệnh viện Đa khoa Thái An đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với số tiền hơn 100 triệu đồng. Các đối tượng trục lợi bảo hiểm sau khi được Bệnh viện Đa khoa Thái An làm giả hồ sơ bệnh án đã thanh toán (giải quyết quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện) với các Công ty bảo hiểm thương mại với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh đọc lệnh khởi tố bị can. Ảnh: Cao Loan

* Các điểm giao nhau trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An đều có điểm chung là thiếu cọc tiêu, biển báo, thiếu người hướng dẫn giao thông, chất lượng đường xuống cấp... trong khi lượng phương tiện lưu thông rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Tại điểm giao nhau giữa Quốc lộ 7A và cao tốc Bắc - Nam trên địa bàn huyện Diễn Châu có lượng phương tiện lưu thông lớn, bụi bay mịt mù. Ảnh: Q.A

* Chính quyền xã Xá Lượng, huyện Tương Dương cho biết, trong quá trình đào móng nhà, người dân tại xã này phát hiện một quả bom nặng 340kg còn nguyên kíp nổ.

Trước đó, ngày 30/7, ông Lương Văn Mạnh, công nhân lái máy múc đang đào móng nhà cho bà Lương Thị Thanh, trú tại bản Ang, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, đã phát hiện một vật thể nghi là bom. Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.