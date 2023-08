Nghệ An trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án FDI 165 triệu USD

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đây là dự án FDI tại Nghệ An có thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư nhanh nhất. Cụ thể, thời gian từ khi khảo sát đến khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chỉ gần 2 tháng; thời gian từ khi nộp hồ sơ đến khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chỉ 5 ngày làm việc.

Chiều 1/8, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Công ty TNHH Innovation Precision Việt Nam thuộc Tập đoàn Shandong Innovation Metal Technology (Trung Quốc).

Tham dự buổi lễ, về phía UBND tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện Hưng Nguyên. Về phía nhà đầu tư, có các ông: Cui Guo Chang - Trợ lý đặc biệt Chủ tịch Tập đoàn Shandong Innovation Metal Technology; Teng Wei Hong - Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An.

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Công ty TNHH Innovation Precision Việt Nam tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An, thuộc Khu kinh tế Đông Nam cho Tập đoàn Shandong Innovation Metal Technology.

Dự án sản xuất hợp kim nhôm cho ngành sản xuất sản phẩm điện tử tiêu dùng, năng lượng xanh; sản xuất sản phẩm đúc sơ chế và sản phẩm đúc các loại từ hợp kim nhôm cho phụ trợ ngành sản xuất sản phẩm điện tử; rèn, đập, ép và cán kim loại; sản xuất các chi tiết nhôm gia công nâng cao phụ trợ ngành sản xuất sản phẩm điện tử với công suất 100.000 tấn/năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn Shandong Innovation Metal Technology. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tặng hoa cho Tập đoàn Shandong Innovation Metal Technology. Ảnh: Phạm Bằng

Dự án có tổng vốn đầu tư 165 triệu USD, dự kiến sử dụng 1.500 lao động, diện tích đất sử dụng khoảng gần 11,78ha tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, thuộc Khu kinh tế Đông Nam. Từ tháng 8/2023, dự án sẽ đi vào xây dựng nhà xưởng và dự kiến đến tháng 10/2024, dự án sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, dự án có 2 cái nhất. Thứ nhất, đây là dự án có suất đầu tư trên diện tích sử dụng đất rất cao, với 328,74 tỷ đồng/ha, cao nhất hiện nay đối với các dự án FDI trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, đây là dự án FDI có thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư nhanh nhất. Cụ thể, từ khi tập đoàn bắt đầu vào Nghệ An khảo sát đầu tư vào đầu tháng 6/2023 đến khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chỉ gần 2 tháng. Mặt khác, từ khi tập đoàn nộp hồ sơ đề xuất đầu tư dự án đến khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chỉ tròn 1 tuần, nếu không tính ngày nghỉ là 5 ngày làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Để đạt được kết quả trên, theo Chủ tịch UBND tỉnh, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh thì có sự đóng góp tích cực, quan trọng của các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là vai trò Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam.

"Đây cũng là tinh thần chỉ đạo của tỉnh Nghệ An trong việc đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư kể từ lúc bắt đầu vào khảo sát đến khi dự án đi vào hoạt động. Việc này cũng giúp cho công tác thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An trong thời gian gần đây đạt kết quả tích cực. Đến thời điểm này, Nghệ An đã thu hút vốn FDI trên 890 triệu USD, đứng thứ 8/63 tỉnh, thành của cả nước", Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Bên cạnh 2 cái nhất, Nghệ An là tỉnh đầu tiên mà Tập đoàn Shandong Innovation Metal Technology lựa chọn triển khai mở rộng đầu tư tại thị trường Việt Nam.

Đại diện Tập đoàn Shandong Innovation Metal Technology và Công ty TNHH VSIP Nghệ An tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng, khi dự án đi vào hoạt động, cùng với các dự án đầu tư nước ngoài hiện đang triển khai ở Nghệ An sẽ hình thành hệ sinh thái các nhà sản xuất điện tử, năng lượng xanh, góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng cho sản xuất điện tử, sản phẩm năng lượng xanh, công nghiệp điện tử, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, theo hồ sơ dự án sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại nên sẽ đóng góp vào chuyển dịch công nghệ cho các dự án đầu tư không chỉ cho tập đoàn mà còn cho các nhà đầu tư khác khi đầu tư vào Nghệ An. Dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho một bộ phận người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cùng với các dự án FDI khác trên địa bàn tỉnh, tỉnh Nghệ An xác định dự án của Tập đoàn Shandong Innovation Metal Technology là một dự án trọng điểm. Tỉnh Nghệ An sẽ cùng các sở, ban, ngành, địa phương cam kết đồng hành với nhà đầu tư trong quá trình triển khai, để dự án vào hoạt động và đạt hiệu quả cao nhất.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An - nơi Tập đoàn Shandong Innovation Metal Technology đầu tư dự án. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các sở, ban, ngành, huyện Hưng Nguyên tạo điều kiện thuận lợi nhất, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu và sớm đưa dự án đi vào hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Công ty TNHH VSIP Nghệ An hỗ trợ nhà đầu tư về hạ tầng trong khu công nghiệp để giúp dự án triển khai thuận lợi và hoạt động hiệu quả. Nhà đầu tư chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, huyện Hưng Nguyên, VSIP Nghệ An để thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định pháp luật Việt Nam, đúng mục tiêu của tập đoàn, đảm bảo an toàn về môi trường, không xảy ra sự cố trong quá trình xây dựng và hoạt động. Quan điểm của tỉnh là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư nhưng không đánh đổi yếu tố môi trường để lấy phát triển kinh tế đơn thuần.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cui Guo Chang - Trợ lý đặc biệt Chủ tịch Tập đoàn Shandong Innovation Metal Technology bày tỏ, sau nhiều cuộc làm việc đã cảm nhận sâu sắc những tiềm lực to lớn của tỉnh Nghệ An về nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng. "Chính những yếu tố đó đã giúp tập đoàn có sự kiên định, tin tưởng khi quyết định đầu tư vào Nghệ An".

Ông Cui Guo Chang - Trợ lý đặc biệt Chủ tịch Tập đoàn Shandong Innovation Metal Technology phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Trợ lý đặc biệt Chủ tịch Tập đoàn Shandong Innovation Metal Technology cũng bày tỏ cảm ơn, ghi nhận sự quan tâm, giúp đỡ lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các sở, ngành trong việc giải quyết thủ tục hồ sơ rất nhanh cho tập đoàn.

Ông Cui Guo Chang cũng bày tỏ kinh ngạc và kính phục khi chỉ trong vòng 2 ngày mà các sở, ban, ngành của tỉnh đã phối hợp hoàn thiện hồ sơ để tập đoàn được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án; và trong 20 năm thành lập, chưa có dự án nào của tập đoàn có thời gian giải quyết hồ sơ nhanh như vậy.

Nhấn mạnh đây là dự án đầu tiên của tập đoàn đầu tư ngoài Trung Quốc, ông Cui Guo Chang cho biết, trong quá trình thực hiện dự án sẽ lựa chọn công nghệ kỹ thuật tốt nhất, hiện đại nhất để áp dụng cho dự án này và có thể có một số công nghệ, kỹ thuật ở Trung Quốc chưa được áp dụng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, với tổng mức đầu tư 165 triệu USD trên diện tích gần 12ha thì tỷ suất đầu tư trên 1 ha lớn hơn các dự án trong nước của tập đoàn. Sản phẩm của dự án sẽ cung cấp vào chuỗi cung ứng cho Apple thông qua Luxshare, Everwin.

Trợ lý đặc biệt Chủ tịch Tập đoàn Shandong Innovation Metal Technology mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của tỉnh Nghệ An để sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Tập đoàn sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà cung ứng của tập đoàn tiếp tục đầu tư vào Nghệ An.

Ông Teng Wei Hong - Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Teng Wei Hong - Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành trong việc thời gian ngắn đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.

Điều này thể hiện sự hỗ trợ tích cực và quan tâm của tỉnh, đồng thời xây dựng niềm tin rất lớn đối với nhà đầu tư nước ngoài; chúc dự án của Tập đoàn Shandong Innovation Metal Technology "bén duyên, cắm rễ sâu" tại tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành công to lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bắt tay ông Cui Guo Chang - Trợ lý đặc biệt Chủ tịch Tập đoàn Shandong Innovation Metal Technology. Ảnh: Phạm Bằng

Nhắc lại quan điểm mà Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhiều lần nhấn mạnh: Vấn đề của nhà đầu tư cũng là của tỉnh Nghệ An, Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An cho rằng, điều đó thể hiện lòng quyết tâm, đồng tâm, hợp lực của chính quyền tỉnh Nghệ An dành cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Trên cơ sở này, VSIP Nghệ An và các dự án trong khu công nghiệp sẽ không ngừng nỗ lực góp phần cho công cuộc công nghiệp hoá trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.