Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 10 họp phiên bế mạc; Tỉnh uỷ Nghệ An triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TU về xây dựng và phát triển huyện Đô Lương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghệ An tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản; Nhiều địa phương di dời dân khẩn cấp vì lũ… Đây là một số nội dung nổi bật đăng trên baonghean.vn ngày 20/9.

* Hôm nay, tại Trụ sở Trung ương Đảng diễn ra ngày làm việc thứ ba và phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị.

Trong buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, bầu bổ sung 2 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, cho ý kiến về chủ trương đối với Đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương và họp phiên bế mạc.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Phạm Cường

* Chiều 20/9, tại huyện Đô Lương, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 19/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Đô Lương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngày 19/5/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU về về xây dựng và phát triển huyện Đô Lương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết số 15 nêu rõ mục tiêu xây dựng, phát triển huyện Đô Lương tương xứng với tiềm năng, lợi thế và vị trí, vai trò là điểm kết nối giữa các huyện phía Tây với thành phố Vinh, Khu kinh tế Đông Nam và các huyện ven biển.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

* Ngày 20/9/2024, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm, làm việc với Trung tâm ASEAN – Nhật Bản (AJC) và tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản.

Buổi sáng, đoàn công tác tỉnh Nghệ An làm việc với Trung tâm ASEAN – Nhật Bản (AJC). Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) và Trung tâm ASEAN-Nhật Bản (AJC) đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản vào tỉnh Nghệ An năm 2024.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An trả lời giải đáp câu hỏi của các nhà đầu tư Nhật Bản tại hội nghị xúc tiến đầu tư tại Nhật. Ảnh: Nguyễn Mạnh Lợi

* Sau hơn 1 ngày đêm mưa liên tục, nhiều tuyến đường của các xã thuộc địa bàn các huyện Anh Sơn, Con Cuông bắt đầu ngập. Chính quyền địa phương đang tích cực khuyến cáo người dân đảm bảo an toàn, cấm một số tuyến do nước lên nhanh.

Xã Phúc Sơn (Anh Sơn) lập chốt cấm đường để đảm bảo an toàn cho người dân khi tuyến đường vào trung tâm các bản Cao Vều đang bị ngập. Ảnh: CSCC

* Tại huyện Thanh Chương, sáng 20/9, cầu tràn qua sông Giăng vào xóm Sướn, xã Thanh Đức ngập sâu, nước chảy xiết. Còn tại xã Ngọc Lâm, nước sông suối đang lên nhanh.

Chiều 20/9, ông Nguyễn Văn Tiến - Chủ tịch UBND xã Thanh Hương cho biết, do mưa lớn, diễn ra liên tục, nước từ thượng nguồn đổ về nên ở địa phương đã xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Cụ thể, lũ quét xảy ra ở xóm 6, địa bàn giáp với xã biên giới Ngọc Lâm khiến 3 nhà dân bị ngập hoàn toàn. Hiện 3 hộ này đã được di dời đến nơi an toàn.

Cầu tràn qua sông Giăng ở xã Thanh Đức bị ngập sâu. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng chốt chặn, cấm người và phương tiện qua lại. Ảnh: CSCC

* Tại xã Châu Khê (Con Cuông), cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Châu Khê đã huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương giúp người dân bị sạt lở di dời đến nơi an toàn.

Các chiến sĩ Đồn biên phòng Châu Khê cùng địa phương hỗ trợ di dời nhà cho người dân. Ảnh: Hải Thượng

*Chiều 20/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh có thông báo Hỏa tốc số 217 về việc vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Sông Quang.

Theo thông báo, lưu lượng xả dự kiến: Từ 30 m3/s đến 200 m3/s (bao gồm lưu lượng xả qua cửa van, lưu lượng qua tràn và lưu lượng phát điện qua các tổ máy) và có thể thay đổi tùy thuộc vào lượng nước đến hồ.

‎Thời gian kết thúc xả: Đến khi hết đợt mưa lũ.