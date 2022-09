Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

(Baonghean.vn) - Hội nghị giao ban toàn tỉnh về công tác giải ngân vốn đầu tư công; Tiếp tục hỗ trợ thực hiện các dự án sinh kế tại miền Tây Nghệ An; Mở lại cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới với Lào; 45 cơ sở karaoke tại Nghệ An phải tạm đình chỉ và ngừng hoạt động... là những nội dung đáng chú ý trong ngày 20/9.

* Sáng 20/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban toàn tỉnh về công tác giải ngân vốn đầu tư công. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư thực hiện quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công theo mục tiêu trong Nghị quyết số 124 của Chính phủ, đúng cam kết đã ký.

* Sáng 20/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu, UBND tỉnh Nghệ An có buổi làm việc với Văn phòng tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu, Chương trình phát triển Liên hợp quốc về các dự án sinh kế tại miền Tây Nghệ An.

* Sau khi Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn được mở cửa trở lại vào ngày 9/5/2022, đến thời điểm này, Chính phủ Lào tiếp tục cho phép mở lại các cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới để phục vụ hoạt động xuất, nhập cảnh. Nghệ An có đường biên giới dài hơn 468 km, tiếp giáp với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bôlykhămxay của nước bạn Lào. Trên tuyến biên giới này, ngoài Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Kỳ Sơn), thì còn có Cửa khẩu Thanh Thuỷ (Thanh Chương), 3 cửa khẩu phụ tại Cao Vều (Anh Sơn), Thông Thụ (Quế Phong), Tam Hợp (Tương Dương), cùng nhiều lối mở.

* Thời gian gần đây, giáo viên mầm non ở nhiều địa phương đồng loạt phản ánh bức xúc về việc họ bị chậm trả lương suốt nhiều tháng qua. Không được trả lương đều đặn, tương lai lại mịt mờ, đó là tình cảnh chung đang khiến hơn 1.700 giáo viên hợp đồng dạng 06 và 09 trên địa bàn tỉnh hoang mang...

* Đến ngày 20/9 (sau 15 ngày xảy ra lũ quét) một số tuyến đường của huyện Kỳ Sơn vẫn còn ách tắc, nhất là tại các cống tràn qua đường. Ông Vi Oanh - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kỳ Sơn cho biết: Tuyến đường từ xã Chiêu Lưu đi xã Bảo Thắng đã được xử lý, thông xe vào chiều 19/9. Các tuyến đường từ trung tâm xã Bảo Nam đi 3 bản: Huồi Hốc, Lưu Tân và Thảo Đi vẫn chưa được thông xe. Riêng cống tràn Xốp Thập trên tuyến đường từ xã Hữu Lập đi Bảo Nam nước vẫn dâng cao, chảy xiết. Các phương tiện tham gia giao thông chưa thể qua lại, người dân cần qua tràn phải khiêng xe máy.

* Từ ngày 12/9-18/9, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì, huy động tối đa lực lượng phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra 221/424 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường. Qua đó, đã tiến hành xử phạt các trường hợp vi phạm; tạm đình chỉ và yêu cầu tạm ngừng hoạt động 45 cơ sở không duy trì các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình hoạt động, vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

* Ngày 20/9, sau khi bài viết "Đồng hồ vẫn quay khi không sử dụng nước", đăng trên báo Nghệ An ngày 19/9, nhiều người dân đã gọi điện, nhắn tin phản ánh về tình trạng hoạt động đồng hồ nước của gia đình mình.