Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/8

(Baonghean.vn) - Dứt khoát không để thiếu thuốc, trang thiết bị y tế; Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc sức khỏe con gái của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; Chỉ đạo thực hiện Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An; Ra quân hưởng ứng Ngày Cao điểm Chiến dịch Hoa phượng đỏ; Lấn chiếm vỉa hè tràn lan trước các bệnh viện ở thành phố Vinh… là những thông tin nổi bật ngày 21/8.

* Sáng 21/8, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan của tỉnh Nghệ An đã tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về "Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững". Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai các biện pháp giải quyết ngay tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý; Quan tâm, động viên, nâng cao chế độ đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực y tế.

* Ngày 21/8, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc sức khỏe bà Lê Nguyễn Hồng Minh - con gái của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Tại gia đình bà Lê Nguyễn Hồng Minh, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng lễ, dâng hoa, dâng hương lên bàn thờ, thành kính tri ân công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với cách mạng Việt Nam.

* Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký ban hành Công văn số 6212 /UBND-TH gửi các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc thực hiện Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

* Trong Ngày Cao điểm Chiến dịch Hoa phượng đỏ 2022, tuổi trẻ Nghệ An đã đồng loạt ra quân hưởng ứng với nhiều chương trình, hoạt động hướng về các em học sinh và lực lượng giáo viên trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các địa bàn vùng biển, vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số.

* Tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán diễn ra phổ biến trên địa bàn thành phố Vinh, đặc biệt là trước các bệnh viện. Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, tiểu thương ngang nhiên chiếm trọn vỉa hè để kinh doanh diễn ra thường xuyên nhưng không có lực lượng chức năng xử lý.