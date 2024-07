Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/7 Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An ban hành công văn về 2 ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nghệ An xây dựng mới 4.494 mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực; Thị trường sách giáo khoa, đồ dùng học tập sôi động... là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đầu tiên đưa ra hình tượng, trường phái "ngoại giao cây tre Việt Nam" với gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, ngày càng được quốc tế thừa nhận rộng rãi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 hồi cuối năm 2023. Ảnh: Phạm Hải

* Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An ban hành công văn về 2 ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng trong 2 ngày Quốc tang (25/7/2024 và 26/7/2024).

Công sở phường Lê Mao, thành phố Vinh treo cờ rủ từ ngày 22/7/2024 tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Thành Duy

* 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Nghệ An xây dựng mới 4.494 mô hình "Dân vận khéo", trong đó có 3.729 mô hình tập thể, 765 mô hình cá nhân, với 1.212 mô hình kinh tế, 2.298 mô hình văn hóa - xã hội, 486 mô hình quốc phòng - an ninh, 507 mô hình xây dựng hệ thống chính trị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

* Sáng 23/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 7/2024 để định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy cùng các báo cáo viên tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

* UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 19/7 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Công an tỉnh Nghệ An.

Công an xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc trao đổi với các lực lượng và người dân về bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ảnh tư liệu: Thành Duy

* Sáng 23/7, Hội đồng khám sức khỏe Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức khám sức khỏe cho lực lượng nam sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Kiểm tra chiều cao, cân nặng. Ảnh: Trọng Kiên

* Mặc dù còn hơn 1,5 tháng nữa mới bước vào năm học mới, thế nhưng, hiện nay, thị trường sách giáo khoa, đồ dùng học tập đã rất sôi động…