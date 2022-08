Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/8

(Baonghean.vn) - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An vừa ban hành công điện để ứng phó với cơn bão Ma-on vừa hình thành ngoài khơi Phi-lip-pin.

(Baonghean.vn) - Từ tháng 3/2018, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động được triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại Nghệ An, bằng nhiều việc làm ý nghĩa, chương trình không chỉ tạo sinh kế mà còn giúp phụ nữ vùng biên vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

(Baonghean.vn) - Do gặp nhiều khó khăn, đơn đặt hàng ít, thiếu vốn, thiếu lao động nên các cơ sở đóng tàu, thuyền ở Nghệ An đang hoạt động lay lắt, có nhiều cơ sở đã phải đóng cửa.

(Baonghean.vn) - Lượt đi V.League 2022 đã kết thúc, Sông Lam Nghệ An tạm đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng – một thành tích chấp nhận được so với mục tiêu nằm trong top 3 đã đặt ra từ đầu mùa giải của câu lạc bộ. Cùng nhìn lại màn trình diễn của các cầu thủ sau 13 vòng đấu.

(Baonghean.vn) - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đề xuất với tỉnh tạo mọi điều kiện tốt nhất cho bệnh viện khi trở thành đơn vị tự chủ nhóm I; có phương án hỗ trợ Bệnh viện trong việc thanh quyết toán bảo hiểm y tế; có cơ chế đặc thù để xây dựng Bệnh viện xứng tầm bệnh viện khu vực và sớm trở thành Bệnh viện hạng đặc biệt.

Sau phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng đến nay, các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố mới 297 vụ án/682 bị can về các tội tham nhũng.

(Baonghean.vn) - Những tiểu thương này thường xuyên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để kinh doanh, gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự, môi trường...