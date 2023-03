Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Y tế thăm, làm việc tại Nghệ An; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành tháo gỡ vướng mắc để đạt mục tiêu phát triển; Thống nhất chủ trương mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh... Đây là một số nội dung đáng chú ý trong ngày 23/3.

* Sáng 23/3, trong chương trình công tác tại Nghệ An, đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thấm nhuần và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 68 năm qua, các thế hệ thầy thuốc Việt Nam luôn đoàn kết một lòng, phấn đấu vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, luôn kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Y.

Với truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Cũng trong buổi sáng, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã thăm, làm việc tại một số cơ sở y tế các tuyến xã, huyện, tỉnh tại Nghệ An.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Trạm Y tế xã Nam Thái, huyện Nam Đàn; làm việc với Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn.

Tại cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Nam Đàn, Trung tâm Y tế huyện, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã lắng nghe các kiến nghị về văn bản chính sách; công tác y tế dự phòng, khám, chữa bệnh xuất phát từ thực tiễn hoạt động của một cơ sở y tế tuyến huyện; đặc biệt là những khó khăn trong công tác tuyển dụng nhân lực về công tác tại huyện, xã.

Đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến thăm, làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Qua khảo sát thực tế và nghe báo cáo, người đứng đầu Bộ Y tế ghi nhận vai trò của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong công tác khám, chữa bệnh không chỉ cho tỉnh mà còn cả khu vực và nước bạn Lào. Đồng chí Đào Hồng Lan cũng trao đổi cụ thể một số nội dung, đồng thời giao các đơn vị trực thuộc Bộ nghiên cứu, giải đáp trong thời gian tới.

Buổi chiều cùng ngày, Bộ trưởng Đào Hồng Lan có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

* Sáng 23/3, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2023.

Tại phiên họp, UBND tỉnh và các ngành, địa phương đã tập trung thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ của các tổ công tác; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II/2023; tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước tháng 3/2023, nhiệm vụ, giải pháp quý II/2023; công tác cải cách hành chính quý I, nhiệm vụ giải pháp quý II/2023.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục tập trung, nỗ lực cao hơn, trách nhiệm lớn hơn để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đã được HĐND tỉnh thông qua.

* Cũng tại phiên họp thường kỳ tháng 3, theo báo cáo của UBND tỉnh, ước tính sơ bộ, tốc độ tăng trưởng GRDP quý I của Nghệ An ước đạt 7,5-8% (thấp hơn dự kiến kịch bản là 8,5-9,5%).

Tính đến ngày 20/3, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân hơn 282 tỷ đồng, đạt 5,06%. Chỉ số sản xuất công nghiệp 3 tháng đầu năm ước tăng 5,81% so với cùng kỳ.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống quý I ước đạt 2.657 tỷ đồng, tăng 28,57% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 3 tháng ước đạt 520 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu ước đạt hơn 274 triệu USD. Lượng khách du lịch ước đạt 1,9 triệu lượt, bằng 181% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 1.460 tỷ đồng, bằng 306,7% so với cùng kỳ năm 2022…

* Phiên họp thường kỳ của UBND cũng đã cho ý kiến và thống nhất thông qua dự thảo Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh.

Theo đó, phương án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh được UBND tỉnh thống nhất là điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của thị xã Cửa Lò về thành phố Vinh quản lý.

Cùng đó, điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của 4 xã: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong (Nghi Lộc) về thành phố Vinh quản lý. Thành lập 4 phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của 4 xã: Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Đức.

Kết quả sau khi mở rộng, thành phố Vinh có diện tích tự nhiên 166,24 km2 (đạt 110,67%); dân số 575.718 người (đạt 383,81%); có 36 đơn vị hành chính cấp xã (đạt 360%) gồm 27 phường và 9 xã. Huyện Nghi Lộc có diện tích tự nhiên 313,18 km2 (đạt gần 70%); dân số 206.042 người (đạt 171,70%); có 25 đơn vị hành chính cấp xã (đạt 192,31%) gồm 24 xã và 1 thị trấn.

* Người dân vùng lũ quét bản Hoà Sơn, xã Tà Cạ, thị trấn Mường Xén của huyện Kỳ Sơn đang rất mong chờ sớm xây dựng khu tái định cư mới để được chuyển đến sinh sống đảm bảo an toàn.

Bản Hoà Sơn, xã Tà Cạ có 244 hộ dân, trong đó có 64 hộ nhà cửa bị lũ quét tàn phá hư hỏng phải dựng tạm lều lán để ở thời gian qua, một số hộ ở xen ghép với gia đình người thân.

Để đảm bảo an toàn cho người dân vùng lũ quét, ngày 9/12/2022, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn Số 9765/UBND-NN về việc "Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư di dời khẩn cấp cho nhân dân thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn". Hiện nay, đơn vị chức năng đã khảo sát được 3 địa điểm trên địa bàn thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ.

Ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: Hiện nay, bằng nguồn hỗ trợ xã hội hoá, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An đã chuyển cho huyện Kỳ Sơn 25 tỷ đồng để xây dựng khu tái định cư cho bà con vùng lũ quét. Huyện đang chờ UBND tỉnh cho chủ trương để sử dụng nguồn xây dựng khu tái định cư này.

* Chiều 23/3, Đồn Biên phòng Diễn Thành (Diễn Châu) đã xử lý vi phạm hành chính 8 tàu cá vi phạm đánh bắt gần bờ.

Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng Đồn Biên phòng Diễn Thành đã phát hiện 8 tàu cá của các chủ tàu gồm Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Văn Dũng, Trần Văn Tiến, Cao Văn Thường, Nguyễn Văn Tiến, Vũ Văn Sơn, Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Văn Dũng cùng ở xã Diễn Ngọc, Diễn Châu đang đánh bắt vùng bờ. Theo quy định thì các tàu cá này chỉ được đánh bắt ở vùng lộng.

Các chủ tàu và các lao động trên tàu đều thừa nhận hành vi khai thác sai luồng tuyến, chấp hành xử phạt vi phạm hành chính và cam kết không tổ chức đánh bắt trái quy định của pháp luật.