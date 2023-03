Tốc độ tăng trưởng GRDP quý I của Nghệ An ước đạt 7,5-8%

(Baonghean.vn)- Theo ước tính sơ bộ, tốc độ tăng trưởng GRDP quý I của tỉnh Nghệ An ước đạt 7,5-8%, thu ngân sách ước thực hiện 4.467 tỷ đồng, đạt 28,2% dự toán, bằng 90,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Sáng 23/3, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2023. Cùng dự họp có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các ngành, đơn vị, địa phương tại 21 điểm cầu.

Tại phiên họp, UBND tỉnh và các ngành, địa phương đã tập trung thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ của các tổ công tác; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II/2023; tình hình thực hiện thu ngân sách Nhà nước tháng 3/2023, nhiệm vụ, giải pháp quý II/2023; công tác cải cách hành chính quý I, nhiệm vụ giải pháp quý II/2023.

Các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp thống nhất đánh giá, trong tháng 3 và quý I năm 2023, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo các Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành quyết định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và thành lập 5 tổ công tác để chỉ đạo, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực.

Theo ước tính sơ bộ, tốc độ tăng trưởng GRDP quý I ước đạt 7,5-8% (thấp hơn dự kiến kịch bản là 8,5-9,5%).

Trong quý I, sản xuất nông nghiệp chủ yếu tập trung cho việc thu hoạch các loại cây trồng vụ đông và đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ xuân. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tích cực triển khai các nội dung xây dựng nông thôn mới; hoàn thiện hồ sơ 2 huyện: Diễn Châu và Đô Lương đạt chuẩn nông thôn mới trình Trung ương thẩm định.

UBND tỉnh đã giao kế hoạch vốn cho các ngành, địa phương và quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu năm 2023. Tính đến ngày 20/3, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân hơn 282 tỷ đồng, đạt 5,06%. Chỉ số sản xuất công nghiệp 3 tháng đầu năm ước tăng 5,81% so với cùng kỳ.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống quý I ước đạt 2.657 tỷ đồng, tăng 28,57% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 3 tháng ước đạt 520 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu ước đạt hơn 274 triệu USD. Lượng khách du lịch ước đạt 1,9 triệu lượt, bằng 181% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 1.460 tỷ đồng, bằng 306,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Thu ngân sách quý I ước thực hiện 4.467 tỷ đồng, đạt 28,2% dự toán (thấp hơn mục tiêu phấn đấu là 4.900 tỷ đồng). Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 4.258 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước thực hiện 209 tỷ đồng. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế tiếp tục được tăng cường. Tỉnh đã cấp mới 30 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 4.937 tỷ đồng. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là hơn 5.435 tỷ đồng.

Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số được thúc đẩy, đặc biệt là Đề án số 06 của Chính phủ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh. Văn hóa, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội, đời sống người dân được bảo đảm; quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Ước tính trong quý I đã giải quyết việc làm cho 17.898 người, đạt 41,62% kế hoạch. Tổ chức thành công Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 28/2, đã có 129 đơn vị, cá nhân đăng ký ủng hộ 10.187 căn nhà; tương đương 521,434 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tăng trưởng khu vực công nghiệp đạt thấp hơn kịch bản đề ra; một số khoản thu ngân sách đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022; kết quả giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp; một số cơ quan, đơn vị còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, vi phạm pháp luật bị khởi tố, bắt giam.