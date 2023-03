Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Phiên họp thường kỳ tháng 3 của Thường trực HĐND tỉnh; Các hoạt động trước Hội nghị tổng kết Chương trình phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ; Phá đường dây đánh bạc quy mô lớn... là những thông tin nổi bật trong ngày 24/3.

* Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An sẽ vào cuộc giám sát chuyên đề công tác cải cách hành chính. Đây là nội dung được Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thông qua trong phiên họp thường kỳ tháng 3/2023 diễn ra vào sáng 24/3. Thường trực HĐND tỉnh cũng thống nhất sẽ tổ chức giải trình về tình hình thực hiện giao đất, giao rừng; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn Nghệ An vào tháng 5/2023.

* Sáng 24/3, đoàn đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết Chương trình phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã về Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Cũng trong sáng 24/3, tại xã Nam Lĩnh (Nam Đàn) diễn ra Lễ khởi công xây dựng cầu dân sinh xóm 6. Đây là hoạt động ý nghĩa trước Hội nghị tổng kết Chương trình phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ.

* Trong khuôn khổ tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số tỉnh duyên hải Trung Bộ, Bắc Bộ, sáng 24/3, đoàn công tác đã đi thăm, khảo sát các khu công nghiệp trên địa bàn Nghệ An.

* Ngày 24/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với các đơn vị tài trợ, chính quyền huyện Quế Phong tổ chức Lễ khánh thành công trình “Hai phòng học Trường Tiểu học Quang Phong 2” và trao "Ngôi nhà hạnh phúc" cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, thực hiện chương trình khám bệnh, trao quà, trao cờ Tổ quốc cho nhân dân xã Quang Phong, huyện Quế Phong.

* Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề quy mô lớn, bắt giữ, triệu tập 17 đối tượng liên quan.