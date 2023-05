Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/5

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Nghệ An đề ra các giải pháp cải thiện các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI; Xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới; Keo lai rớt giá, nhiều dịch vụ 'ăn theo' ế ẩm, dừng hoạt động… là những thông tin nổi bật ngày 24/5.

* Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký ban hành công văn triển khai khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện các chỉ số: PAR INDEX; SIPAS; PAPI năm 2023.

* Với sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các lực lượng và người dân các địa phương, đến nay, Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo của ngành Công an trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã vượt tiến độ đề ra.

* Với những thành tích và sự đóng góp cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32, vận động viên Nguyễn Trọng Dũng người Nghệ An đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

* Tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 3916/UBND-NN, ngày 22/5/2023 về việc tập trung phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào địa bàn tỉnh.

* Giá mỗi tấn keo từ trên 1,4 triệu đồng trong năm 2022, nay rớt xuống chỉ còn chưa đầy 750 nghìn đồng nhưng cũng không có ai hỏi mua. Mọi dịch vụ “ăn theo” nghề keo như lao động chặt cây, bóc vỏ, bốc vác, vận tải... cũng phải dừng hoạt động.

* Liên quan vụ phá rừng tại Tiểu khu 366C, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khởi tố 3 bị can về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản".