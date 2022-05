Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/5

* Sáng 25/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.



* Ngày 25/5, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thảo luận tại tổ cùng đại biểu Quốc hội các tỉnh: Bắc Giang và Khánh Hòa. Các đại biểu thảo luận về: đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021... Đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An đã đóng góp nhiều ý kiến trong phiên thảo luận tổ.

* Sáng 25/5, trong chương trình công tác tại huyện Tương Dương, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã đi tham quan các mô hình kinh tế, kiểm tra dự án tái định cư trên địa bàn. Buổi chiều, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành làm việc với lãnh đạo huyện Tương Dương để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thời gian qua; định hướng, gợi mở cho huyện những giải pháp, nhiệm vụ để phát triển bền vững trong thời gian tới.

* Theo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ, năm 2021 Nghệ An đạt 87,59 điểm, xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố, tăng 1 bậc so với năm 2020. Chỉ số về sự hài lòng phục vụ hành chính (SIPAS) đạt 86,88 điểm đứng thứ 35/63.

* Giá xăng dầu liên tiếp lập đỉnh đã khiến nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách và hàng hóa phải tìm mọi cách để thích ứng, nếu như một số doanh nghiệp buộc phải tăng giá cước thì nhiều đơn vị vẫn phải giữ nguyên giá, chấp nhận bù lỗ vì ngại "mất khách".

* Khoảng gần 1 tháng nay, giá trứng gia cầm như gà, vịt, trứng cút ở Nghệ An tăng nhẹ, dễ tiêu thụ hơn. Do đó, nhiều trang trại sau gần 2 năm giảm đàn, giảm quy mô nay quay lại đầu tư tái đàn…

Đức Dũng - Hữu Quân