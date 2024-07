Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/7

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba; Công đoàn Nghệ An tổ chức kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Nghệ An đạt gần 42%; Trải nghiệm và đánh giá mô hình thí điểm phát triển kinh tế di sản ở Nghệ An... là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn ngày 28/7.