Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/9 Thủ tướng ký Công điện yêu cầu triển khai các biện pháp phục hồi sản xuất nông nghiệp sau bão số 3 và mưa lũ; Báo Hànộimới đăng cai tổ chức Diễn đàn “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp”; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh đi thực tế, xây dựng đề tài tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; xử lý 12 thanh, thiếu niên vi phạm nồng độ cồn…Đây là một số nội dung đăng trên baonghean.vn ngày 28/9.

* Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 100/CĐ-TTg ngày 27/9/2024 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp nhanh chóng phục hồi sản xuất nông nghiệp sau bão số 3 và mưa lũ.

Doanh nghiệp, người nuôi trồng thủy sản thu gom lồng bè về sửa chữa để tiếp tục sản xuất sau bão.

* Sáng 28/9, thực hiện chương trình hợp tác, kết nghĩa giữa 3 cơ quan báo Đảng gồm: Hànộimới, Thừa Thiên - Huế và Sài Gòn Giải Phóng, Báo Hànộimới đăng cai tổ chức Diễn đàn “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp”, tại Thủ đô Hà Nội.

Diễn đàn có sự tham dự của gần 20 cơ quan báo Đảng các tỉnh, thành phố trong cả nước và báo chí Thủ đô Hà Nội.

Quang cảnh Diễn đàn. Ảnh: PV

* Nhằm chuẩn bị cho Giải Báo chí viết về xây dựng Đảng - Búa liềm vàng năm 2024, từ ngày 26 đến 29/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức đoàn công tác đi thực tế, tìm hiểu một số mô hình hay, cách làm hiệu quả về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn thị xã Thái Hòa và huyện Quế Phong. Cùng đi có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh và phóng viên một số cơ quan báo chí.

Đoàn công tác tham quan mô hình nuôi ong ở phường Tây Hiếu (TX. Thái Hòa). Ảnh: Thành Cường

* Sáng 28/9, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc, Công ty cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An tổ chức Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm năm 2024.

Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 15.500 doanh nghiệp hoạt động, tạo việc làm ổn định cho gần 350.000 lao động, trong đó khoảng 40.000 lao động đang làm việc tại 154 doanh nghiệp trong các khu kinh tế, khu công nghiệp. Với mức thu nhập bình quân trên 8 triệu đồng/người/tháng, tính riêng trong khu công nghiệp WHA và khu công nghiệp Nam Cấm đã có 57 doanh nghiệp hoạt động với gần 10.000 lao động đang làm việc.

Lãnh đạo sở, ban, ngành tham quan các gian hàng tư vấn, tuyển dụng. Ảnh: Diệp Thanh

* Liên quan đến lĩnh vực việc làm, sáng 28/9, hơn 1.300 bạn trẻ Nghệ An đã tham gia chương trình Ngày hội việc làm cho thanh niên năm 2024 tại Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An. Chương trình mở ra hơn 3.500 cơ hội việc làm với đa dạng ngành nghề, lĩnh vực.

Các bạn trẻ hào hứng quét mã QR để tìm hiểu cơ hội việc làm tại ngày hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Sáng 28/9, tại thành phố Vinh, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh Nghệ An năm học 2023 - 2024.

Cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh Nghệ An năm học 2023 - 2024 được tổ chức nhằm mục đích tạo môi trường học tập, rèn luyện khả năng thực hành tiếng Anh hiệu quả trong sinh viên các trường cao đẳng, đại học, học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh trao giải Nhất cho các thí sinh. Ảnh: Công Kiên

*Trong 2 ngày 26 và 27/9, ra quân thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật và trật tự an toàn giao thông, Tổ công tác 373 Công an thành phố Vinh đã phát hiện, lập biên bản 31 trường hợp vi phạm, tạm giữ xe 1 xe ô tô tải, 9 xe ô tô con, 21 xe mô tô. Đặc biệt, Công an TP. Vinh đã xử lý 12 thanh, thiếu niên vi phạm nồng độ cồn.