Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/6

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra tiến độ một số công trình, dự án trọng điểm; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An xem xét, thi hành kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên sai phạm; Kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10; Lập đoàn liên ngành kiểm tra việc khai thác khoáng sản; Thị trường Tết Đoan Ngọ sôi động, nhiều mặt hàng tăng giá nhẹ… là những tin nổi bật ngày 3/6.

* Sáng 3/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe các chủ đầu tư báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương phối hợp với nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

* Chiều 3/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên quý II/2022. Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng.

* Ngày 3/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long - Trưởng ban Chỉ đạo xét và công nhận tốt nghiệp THCS và thi tuyển lớp 10 THPT năm học 2022-2023 đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại huyện Nam Đàn và huyện Thanh Chương. Làm việc với các Ban chỉ đạo thi tại các địa phương và các thành viên trong Ban chỉ đạo của tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long đề nghị các đơn vị từ thực tế kiểm tra ở các trường cần rút kinh nghiệm và đôn đốc các điểm thi còn lại sớm hoàn thành công tác chuẩn bị. Trong đó, ưu tiên hàng đầu vẫn là an toàn cho các điểm thi, an toàn cho thí sinh dự thi và thực hiện nghiêm túc quy chế của kỳ thi.

* Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An cho biết, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, một đoàn liên ngành đã được thành lập để kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản ở xã Châu Hồng (Quỳ Hợp). Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công Thương và Sở Xây dựng. Đoàn sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện theo hồ sơ khai thác,...

* Tết Đoan ngọ năm nay thị trường sôi động, thu hút đông đúc người dân mua sắm. Nhiều mặt hàng phục vụ ngày Tết này như hoa tươi, trái cây và vịt tăng giá nhẹ.

* Ngã tư đường 35 mét giao với đường Lê Quý Đôn, thuộc địa phận xã Nghi Đức, TP. Vinh đang trở thành nỗi khiếp sợ của người đi đường khi hàng loạt vụ tại nạn xảy ra liên tục trong thời gian qua.