Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/9 Chỉ số sản xuất công nghiệp Nghệ An tháng 8 tăng hơn 11%; Trong 4 ngày nghỉ lễ, Công an TP.Vinh xử lý 66 trường hợp không đội mũ bảo hiểm... là những nội dung đăng trên baonghean.vn.

* Hiện nay, Nghệ An là địa phương duy nhất trong cả nước được Quốc hội ban hành 2 nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù. Đây là cơ hội tối ưu hóa mọi nguồn lực, tiềm năng sẵn có để phát triển vượt bậc.

Thành phố Vinh. Ảnh: Sách Nguyễn

* Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp Nghệ An tháng 8 năm 2024 tăng hơn 11% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp tăng do các doanh nghiệp nỗ lực trở lại sản xuất, một số nhà máy đầu năm ký kết được các đơn hàng mới, tăng hàng xuất khẩu, một số sản phẩm đã tìm được thị trường tiêu thụ nên sản xuất ổn định hơn.

Sản phẩm gỗ viên nén Thanh Chương xuất hàng sang Nhật Bản. Ảnh: Thu Huyền

* Năm 2024, Phan Quang Triết và Nguyễn Thế Quân (học sinh lớp 11A3 - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu) là người mang về hai tấm Huy chương Bạc và Đồng tại các kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu và châu Á.

Phan Quang Triết (bên phải) và Nguyễn Thế Quân mang về 2 tấm Huy chương môn Vật lý cho Trường THPT chuyên Phan Bội Châu trong năm học 2023- 2024. Ảnh: Mỹ Hà

* Quế Ngọc Hải có thể sớm trở thành cầu thủ có số lần khoác áo ĐT Việt Nam nhiều thứ 2 lịch sử. Nếu tiếp tục được thi đấu ở 2 trận giao hữu tại LPBank Cup gặp ĐT Nga và Thái Lan, trung vệ sinh năm 1993 sẽ có tổng cộng 78 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia. Khi đó, Quế Ngọc Hải sẽ bắt kịp thành tích của Thành Lương và chỉ kém duy nhất Lê Công Vinh với 83 lần ra sân.

Quế Ngọc Hải.

* Theo thống kê của Đội CSGT- TT Công an TP.Vinh, trong 4 ngày nghỉ lễ dịp 2/9, tính từ 31/8 đến 3/9, đội đã lập biên bản xử phạt đối với 66 trường hợp thiếu niên không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô - xe máy.