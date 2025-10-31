Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 31/10 Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An giao ban với các cơ quan khối Nội chính; Lễ phát động chiến dịch 30 ngày đêm chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh; Nghệ An chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Sáng 31/10, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 10/2025.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban tháng 10/2025 với các cơ quan trong khối Nội chính. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 31/10, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

* Trong quá trình tham gia góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức lấy ý kiến dân chủ, rộng rãi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, đội ngũ trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng.

Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Lễ ra mắt Mini App "Mặt trận số Nghệ An". Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 31/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại năm 2025 cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh, cùng đội ngũ cán bộ các cấp ủy, cán bộ phụ trách công tác đối ngoại từ tỉnh đến cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 31/10, Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động “Chiến dịch 30 ngày đêm chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị và Đề án 3389 của Bộ Tài chính.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chiến dịch tại buổi lễ. Ảnh: Quang An

* Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn gửi đến các địa phương, đơn vị về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Nhiều điểm sạt lở do mưa bão tại xã Tương Dương. Ảnh: Quang An

* Sáng 31/10, tại một tòa nhà chung cư nằm trên đường Nguyễn Quốc Trị (phường Thành Vinh, Nghệ An), đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 1 người tử vong.