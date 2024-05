Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 31/5 Chính phủ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm việc với Liên đoàn Kinh tế công nghiệp Thượng Hải; Khu tái định cư đã hoàn thiện vẫn chưa thể sử dụng tại thành phố Vinh… Đây là một số nội dung đăng trên baonghean.vn ngày 31/5

* Sáng 31/5, Quốc hội đã nghe đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên 4 quan điểm chỉ đạo: Các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An bảo đảm tuân thủ quy định của Hiến pháp năm 2013; bám sát mục tiêu, định hướng phát triển tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các ĐBQH tỉnh Nghệ An tại phiên làm việc sáng 31/5. Ảnh: Quang Vinh

* Sáng 31/5, trong chương trình làm việc tại Trung Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung và đoàn đã có buổi làm việc với Liên đoàn Kinh tế công nghiệp Thượng Hải.

Chào mừng Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm, làm việc tại Thượng Hải, ông Guan Weiyong - Chủ tịch Liên đoàn Kinh tế Công nghiệp Thượng Hải mong muốn được thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với liên đoàn nói chung các thành viên trong liên đoàn nói riêng.

Trong nhiều năm qua, thành phố Thượng Hải có những bước phát triển vượt bậc và đạt nhiều thành tựu to lớn. Riêng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Thượng Hải đạt 1.300 tỷ USD, thu hút FDI đạt 24 tỷ USD, đầu tư ra nước ngoài gần 7 tỷ USD.

Ông Guan Weiyong cho biết, trong thời gian tới, Liên đoàn Kinh tế Công nghiệp Thượng Hải sẽ cùng với Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải đẩy mạnh, thúc đẩy hoạt động kết nối trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính... giữa các thành viên với các địa phương và các doanh nghiệp của Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An làm việc với Liên đoàn Kinh tế Công nghiệp Thượng Hải. Ảnh: Phạm Bằng

* Mặc dù triển khai hơn 10 năm nay và 100% hạng mục đã hoàn thành, thế nhưng khu tái định cư cho người dân khu vực ngoài đê sông Lam, thuộc xóm Thuận Hòa, xã Hưng Hòa (TP. Vinh) vẫn chưa thể đưa vào sử dụng.

Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư để di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai xã Hưng Hòa, thành phố Vinh là một dự án cấp bách. Hàng năm vào mùa mưa lũ, cụm dân cư này đều phải chịu cảnh nhà cửa bị ngập sâu, gây hư hỏng, xuống cấp nhưng cũng không thể nâng cấp, sửa chữa do vướng quy định về giải phóng mặt bằng. Do thời gian thực hiện dự án kéo dài, số hộ dân ban đầu đã tăng thêm buộc chính quyền địa phương và chủ đầu tư phải tính đến phương án mở rộng khu tái định cư, bố trí thêm đất cho các hộ mới phát sinh.

Ngoài ra, do chưa có quy định cụ thể về việc bàn giao đất tái định cư, và thu hồi khu vực đất cũ mà người dân đang sinh sống nên hiện nay, việc đưa người dân lên nơi ở mới vẫn chưa thực hiện được dứt điểm.

Dân cư xóm Hòa Lam đang mong ngóng từng ngày được đến nơi ở mới. Ảnh: Tiến Đông

* Sáng 31/5, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc triển khai các nội dung phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việc thúc đẩy chính sách chi trả lương hưu, chế độ BHXH không dùng tiền mặt mang lại thuận lợi cho cả cơ quan quản lý và người dân, giúp tăng tính minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý chi trả.

Quang cảnh cuộc làm việc triển khai các nội dung phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ảnh: Minh Quân

* Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo do vừa có chuyến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho học sinh lớp 12 đang ôn thi tại các Trường THPT Kỳ Sơn, THPT Quế Phong và THPT Quỳ Châu.

Tại đây, đoàn đã trao tặng cho học sinh mỗi trường 500 ly sữa. Ngoài ra, trao tặng 800 suất cơm miễn phí cho các em học sinh chuẩn bị tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Trong đó, Trường THPT Kỳ Sơn 400 suất, Trường THPT Quế Phong 200 suất và Trường THPT Quỳ Châu 200 suất. Tổng số tiền trao tặng đợt này gần 50 triệu đồng.