Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/11

(Baonghean.vn) - Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và chất vấn các vấn đề liên quan; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm các mô hình phát triển kinh tế ở Nghệ An; Tổ chức JICA phối hợp Nghệ An phát triển chuỗi giá trị cho tỏi Sanuki tại huyện Kỳ Sơn; Bắt giữ nhóm thanh niên mua bán, sử dụng ma tuý trong quán karaoke... là những thông tin chính trong ngày 3/11.

* Ngày 3/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thảo luận tại Tổ 16 cùng Đoàn ĐBQH các tỉnh Phú Yên và Tây Ninh về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Buổi chiều, kỳ họp Quốc hội tổ chức chất vấn các vấn đề liên quan. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đăng đàn đầu tiên với nhiều nội dung được đại biểu chất vấn.

* Ngày 3/11, đoàn đại biểu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm các mô hình phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An và làm việc với Hội Nông dân tỉnh.

* Chiều 3/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam.

* Ngành Giáo dục Kỳ Sơn nhận tin vui. Đó là 10/10 giáo viên đạt giải tại Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THCS tỉnh Nghệ An, đặc biệt cô giáo Lê Na - giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Kỳ Sơn được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2022.

* Công an huyện Tân Kỳ vừa bắt 6 đối tượng về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Điều đáng nói, trong 6 đối tượng, có 2 đối tượng là nữ giới.

* Đại lộ Vinh - Cửa Lò là một trong những tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn Nghệ An. Tuy nhiên thời gian qua, 2 bên đại lộ xuất hiện các bãi rác tự phát khổng lồ, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.