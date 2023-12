Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/12

(Baonghean.vn) - Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024; Công đoàn Nghệ An có 2 thành viên trúng cử BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII; Sẽ giảm 1.100 người trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và tăng 670 người ở cấp xã trong năm 2024.

* Sáng 3/12, tại TP. Vinh, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu: Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nắm chắc tình hình, làm chủ tình hình, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh; kịp thời tham mưu đối sách hiệu quả cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 3/12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam bế mạc thành công tốt đẹp. 168 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ra mắt đại hội. Công đoàn Nghệ An có 2 thành viên trúng cử Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII là đồng chí Kha Văn Tám - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An và đồng chí Đặng Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An.

Ra mắt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Khoá XIII. Ảnh: CSCC

* UBND tỉnh xây dựng các dự thảo nghị quyết về giao biên chế, phê duyệt số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024 giảm 1.100 người và tăng 670 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vinh trong giờ làm việc. Ảnh minh họa: Mai Hoa

* Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, lo ngại sức mua giảm nên các doanh nghiệp, nhà sản xuất cũng cân nhắc quy mô sản xuất, đồng thời tìm cách lách vào các thị trường "ngách" để tăng doanh thu vào dịp Tết Nguyên đán…

Tiếp cận người tiêu dùng bằng nhiều kênh khác nhau, trong đó tập trung vào thị trường "ngách" đang được nhiều chủ thể OCOP lựa chọn. Ảnh: T.P

* Trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An những ngày này luôn có lực lượng chức năng túc trực 24/24h để ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm sau khi giải tỏa các điểm kinh doanh trái phép, xử lý dứt điểm tình trạng mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị tại đây.