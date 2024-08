Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/8

Quy định mới về lương, phụ cấp lương người lao động trong doanh nghiệp nhà nước; Hàng nghìn người dân Nghệ An đối diện nguy cơ mất an toàn mùa mưa lũ; Lớp học tiếng Anh miễn phí cho học sinh vùng cao Nghệ An... là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn.